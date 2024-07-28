日本がマリ戦のスタメンを発表した。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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　大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地時間７月27日、パリ五輪のグループステージ第２戦でU-23マリ代表と対戦する。

　この一戦を前にスターティングイレブンを発表。５−０で快勝した初戦のパラグアイ戦から３人を変更し、西尾隆矢、荒木遼太郎、山田楓喜が入った。

　日本は連勝し、２大会連続の決勝トーナメント進出を決められるか。マリ戦の先発は以下のとおり。
【画像】悲願のメダル獲得へ！パリ五輪に挑むU-23日本代表18名とバックアップメンバー４人を一挙紹介！
GK
小久保玲央ブライアン

DF
関根大輝
高井幸大
西尾隆矢
大畑歩夢

MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
荒木遼太郎
斉藤光毅
山田楓喜

FW
細谷真大

控えメンバー）
GK
野澤大志ブランドン

DF
木村誠二
内野貴史

MF
川崎颯太
三戸舜介

FW
佐藤恵允
藤尾翔太

　試合はボルドーのスタッド・ドゥ・ボルドーで開催。日本時間で28日の４時にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 