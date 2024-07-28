U-23日本がマリ戦のスタメンを発表！ 初戦から３人変更、荒木遼太郎、山田楓喜らが先発に名を連ねる【パリ五輪】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地時間７月27日、パリ五輪のグループステージ第２戦でU-23マリ代表と対戦する。
この一戦を前にスターティングイレブンを発表。５−０で快勝した初戦のパラグアイ戦から３人を変更し、西尾隆矢、荒木遼太郎、山田楓喜が入った。
日本は連勝し、２大会連続の決勝トーナメント進出を決められるか。マリ戦の先発は以下のとおり。
【画像】悲願のメダル獲得へ！パリ五輪に挑むU-23日本代表18名とバックアップメンバー４人を一挙紹介！
GK
小久保玲央ブライアン
DF
関根大輝
高井幸大
西尾隆矢
大畑歩夢
MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
荒木遼太郎
斉藤光毅
山田楓喜
FW
細谷真大
控えメンバー）
GK
野澤大志ブランドン
DF
木村誠二
内野貴史
MF
川崎颯太
三戸舜介
FW
佐藤恵允
藤尾翔太
試合はボルドーのスタッド・ドゥ・ボルドーで開催。日本時間で28日の４時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
この一戦を前にスターティングイレブンを発表。５−０で快勝した初戦のパラグアイ戦から３人を変更し、西尾隆矢、荒木遼太郎、山田楓喜が入った。
日本は連勝し、２大会連続の決勝トーナメント進出を決められるか。マリ戦の先発は以下のとおり。
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GK
小久保玲央ブライアン
DF
関根大輝
高井幸大
西尾隆矢
大畑歩夢
MF
藤田譲瑠チマ
山本理仁
荒木遼太郎
斉藤光毅
山田楓喜
FW
細谷真大
控えメンバー）
GK
野澤大志ブランドン
DF
木村誠二
内野貴史
MF
川崎颯太
三戸舜介
FW
佐藤恵允
藤尾翔太
試合はボルドーのスタッド・ドゥ・ボルドーで開催。日本時間で28日の４時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部