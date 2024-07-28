【超RIZIN】所英男vs.ヒロヤ、「最高の試合をしましょう」ガッチリと握手！
27日、『Yogibo presents 超RIZIN.3』の公開計量が行われ、出場選手が登場した。RIZIN FF オフィシャルサイトhttps://jp.rizinff.com/
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🎬【超RIZIN】平本蓮、会場からの“未来コール”にも動じず！朝倉未来とバッチバチの睨み合い 『Yogibo presents 超RIZIN.3』公開計量https://youtu.be/kPv8nN0q6ZY
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