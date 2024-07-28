【超RIZIN】芦澤竜誠vs.皇治、乱闘寸前で会場が騒然！ライアン・ガルシアを見つけ司会に制される
27日、『Yogibo presents 超RIZIN.3』の公開計量が行われ、出場選手が登場した。
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