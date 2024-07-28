岩手県で最大震度4のやや強い地震 岩手県・二戸市
28日午前0時58分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、岩手県の二戸市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□岩手県
二戸市
■震度3
□岩手県
八幡平市 一戸町
■震度2
□岩手県
盛岡市 葛巻町 岩手町
軽米町 九戸村 久慈市
□青森県
十和田市 野辺地町 三戸町
五戸町 田子町 青森南部町
■震度1
□岩手県
矢巾町 宮古市 山田町
野田村 岩手洋野町 大船渡市
釜石市 住田町 大槌町
花巻市 北上市 遠野市
一関市 奥州市 平泉町
□青森県
八戸市 三沢市 七戸町
六戸町 横浜町 東北町
階上町 新郷村 青森市
外ヶ浜町 平川市 藤崎町
大鰐町 田舎館村 むつ市
東通村 風間浦村 佐井村
□北海道
函館市
□宮城県
気仙沼市
□秋田県
三種町 大館市 鹿角市
北秋田市 小坂町 上小阿仁村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。