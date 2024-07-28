28日午前0時58分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、岩手県の二戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□岩手県

二戸市

■震度3

□岩手県

八幡平市 一戸町

■震度2

□岩手県

盛岡市 葛巻町 岩手町

軽米町 九戸村 久慈市



□青森県

十和田市 野辺地町 三戸町

五戸町 田子町 青森南部町

■震度1

□岩手県

矢巾町 宮古市 山田町

野田村 岩手洋野町 大船渡市

釜石市 住田町 大槌町

花巻市 北上市 遠野市

一関市 奥州市 平泉町



□青森県

八戸市 三沢市 七戸町

六戸町 横浜町 東北町

階上町 新郷村 青森市

外ヶ浜町 平川市 藤崎町

大鰐町 田舎館村 むつ市

東通村 風間浦村 佐井村



□北海道

函館市



□宮城県

気仙沼市



□秋田県

三種町 大館市 鹿角市

北秋田市 小坂町 上小阿仁村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。