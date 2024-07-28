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28日午前0時58分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、岩手県の二戸市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□岩手県
二戸市

■震度3
□岩手県
八幡平市　一戸町

■震度2
□岩手県
盛岡市　葛巻町　岩手町
軽米町　九戸村　久慈市

□青森県
十和田市　野辺地町　三戸町
五戸町　田子町　青森南部町

■震度1
□岩手県
矢巾町　宮古市　山田町
野田村　岩手洋野町　大船渡市
釜石市　住田町　大槌町
花巻市　北上市　遠野市
一関市　奥州市　平泉町

□青森県
八戸市　三沢市　七戸町
六戸町　横浜町　東北町
階上町　新郷村　青森市
外ヶ浜町　平川市　藤崎町
大鰐町　田舎館村　むつ市
東通村　風間浦村　佐井村

□北海道
函館市

□宮城県
気仙沼市

□秋田県
三種町　大館市　鹿角市
北秋田市　小坂町　上小阿仁村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。