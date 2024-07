【満足度335】7月28日 無料公開

講談社は7月28日、宮島礼吏氏によるマンガ「彼女、お借りします」満足度335「デートと彼15」の無料公開をマガポケにて開始した。

満足度335(335話)では八重森さんとパンケーキのお店に。”水原化”した八重森さんはエスコートの真髄を和也に叩き込む。

なお7月28日現在、マガポケでは満足度334の無料公開が行なわれているほか、最新話となる満足度338「デートと彼18」が公開されている。

