EXILE TRIBEのヒット曲全て集めたNEWコンセプトライブを開催 総勢12グループが集結
『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』
10月26日、27日にヤンマースタジアム長居で、『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』が開催されることが、LDHのデジタルコンテンツサービス「CL」の生配信で発表された。
この度、EXILE TRIBE総勢12組、EXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYの出演が解禁となった『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』。
昨年の大晦日に開催した『Jr.EXILE LIVE-EXPO 2023』ではLDH所属アーティストが大集結し大盛り上がりを見せたが、今回は10月にEXILE TRIBEでのスタジアム公演の開催が決定。EXILE TRIBEのヒット曲全て集めたメンバープロデュースのNEWコンセプトライブとして、スタジアムでのパフォーマンスやライブ構成に期待が高まる。
8月3日より各ファンクラブでのチケット先行がスタート。『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』■日程：2024年10月26日(土)、27日(日)■会場：ヤンマースタジアム長居■時間：OPEN 14:00 / STRAT 16:30＜出演＞EXILE TAKAHIROEXILE THE SECOND三代目 J SOUL BROTHERSGENERATIONSTHE RAMPAGEFANTASTICSBALLISTIK BOYZPSYCHIC FEVERLIL LEAGUEKID PHENOMENONTHE JET BOY BANGERZWOLF HOWL HARMONY