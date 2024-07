【ワンダーフェスティバル 2024 Summer】開催期間:7月28日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール入場料 当日券:4,000円

ワンダーフェスティバル実行委員会は、イベント「ワンダーフェスティバル 2024 Summer」を本日7月28日に開催する。会場は幕張メッセ 国際展示場 1~8ホールで、開場時間は10時より17時まで。

「ワンダーフェスティバル」は、プロ・アマチュアを問わず、各々が製作したキットを持ち寄り展示・販売するガレージキットの祭典。今回は、今年で70周年を迎える「ゴジラ」と創業60周年を迎えた海洋堂による特別コラボ企画「東宝特撮ワンフェス」が実施され、圧巻の展示コーナーやここでしか体験できないコンテンツが登場する。

一般ディーラーは1~6ホール、企業ディーラーは7~8ホールに展開し、公式ページではフロアガイドが公開中。入場券が必要となっており、前売り券を購入していない方はローソンチケットで当日券を購入できるほか、イベント会場にて10時30分より当日券が販売される。

