¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¤¬Êì¹»ÇÔÂà¤ÎÆü¤Ëº£µ¨£´¾¡ÌÜ¡Ö¤â¤¦¤½¤³¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡×
¡¡µð¿Í¤Î£µÇ¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£²¡½£±¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡££´¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥Á¡¼¥à¤Ë£´Ï¢¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÏÓ¤¬¶¯ÎÏ£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤òÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿¡£¼ºÅÀ¤Ï¥½¥í¤Ë¤è¤ë£±ÅÀ¤Î¤ß¡£¶Ïº¹¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÃë¤Ë¤ÏÊì¹»¡¦Á°¶¶¾¦¤¬·²ÇÏ¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç·òÂç¹âºê¤Ë£±¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤â¹â£³¤Î²Æ¤Ë·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÎÞ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¤±¤ÉÁê¼ê¤Ï»äÎ©¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤«¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÇÚÃ£¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£¼«¿È¤ÎÅÐÈÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤½¤³¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ëè²óËè²óÅê¤²¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¤¹¤°Æó·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È¡Ê°ì·³¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ì¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿°æ¾å¤¬¡¢£Ç¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£