¡ÚÊÌÉÜ¶¥ÎØ¡¦£Ç·¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÍ§¹¥ÇÕ¡Û£¸£Ò¤Ï°Å·¸õ¤ÇÃæ»ß¡¡ÃêÁª£±°Ì¤Ï¸µ£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÃÝÆâÍã¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÊÌÉÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç£²£·Æü¤Ë£³ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÎáÏÂ£¶Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡¥ª¥é¥ó¥À²¦¹ñÍ§¹¥ÇÕ¡×¤Ï£·£Ò½ªÎ»¸å¤«¤éÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¡¢Íë±«¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á£¸£ÒÈ¯Áö¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÏÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¤ß¤Ê¤·Ãå°Ì¤ò·èÄê¡£ÃêÁª¤È¤Ï¡Ö¥¬¥é¥Ý¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃêÁª´ï¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿£±¤«¤é£³£°¤Î¿ô»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¶Ì¤òÁª¼ê¤¬²ó¤·¾®¤µ¤¤ÈÖ¹æ¤ò°ú¤¤¤¿½çÈÖ¤ÇÃå°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡£±°Ì¤Ï¡Ö£²¡×¤Î¶Ì¤ò°ú¤¤¤¿ÃÝÆâÍã¡Ê£³£³¡á¹Åç¡Ë¤Ç¡ÖÃêÁª¤ÎºÝ¤Ï¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥Ü¥¯¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç±¿¤¬¸þ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â´î¤ó¤À¡£
¡Ö£³¡×¤ò°ú¤£²°Ì¤ÎÆî½á¡Ê£²£¶¡áÏÂ²Î»³¡Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌÍ¥½¨¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡£½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÝÆâ¤ÈÆ±¤¸¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡¢£¹£²£µ£¶Ëü£³£²£°£°±ß¤¬Á´ÊÖ´Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£