ロックフェス「LTW festival」の主催者は27日、公式サイトで、8月2、5日に東京・西新宿の東京オペラシティで開催予定だった同フェスの開催を中止すると発表した。

同フェスをめぐっては、シンガー・ソングライター斉藤和義(58)が25日、「主催者側との契約条件が折り合わないこと、公演の準備も十分に進められないことから開催は不可能と判断し、やむを得ず斉藤和義の出演をキャンセルすることにいたしました」と、2日の出演をキャンセルすると発表。「主催者側とは開催を目指して協議を重ねてきましたが、度重なる約束違反や一方的な条件変更などがあり、残念ながら最後まで信頼関係を構築することができませんでした」と経緯を説明していた。

さらにパンクロックバンド「銀杏BOYZ」も26日、「2024年8月5日(月)に東京オペラシティで開催される『LTW festival』において、銀杏BOYZの出演を辞退させていただきます」と発表した。こちらも「公演に向けた連絡、協議が円滑に進まなかったためイベント主催者、ライブ制作担当者との打ち合わせを何度も打診してきましたが、それらの要望に対して適切な対応がなされることはありませんでした。公演まで2週間を切った時点で、公演に関する具体的な詳細を知らされていないばかりか、各セクションの担当すら不明のままという現状を鑑み、メンバー・スタッフと協議を重ねた結果、このような状況下で出演することは不可能と判断せざるを得ませんでした」と説明。主催者側への不信感を募らせていた。

こうした事態を受け、主催者はこの日、サイトで「8月2日斉藤和義Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST 並びに5日銀杏BOYZ Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST に関しまして、英国共演者のクリエイティブチームの判断により、共演辞退が通知されました」と説明。「共演アーティストからの辞退通知を確認以降、前向きなプロダクションプランが立ちませんでした。残念ながら公演は取りやめる事になりました」と中止を発表した。

開催まで10日を切ったタイミングでの中止に、「公演を楽しみにされていたお客様には直前の発表となり大変申し訳ありません」と謝罪した。

8月5日開催の公演チケットについては、同月3〜25日の間に払い戻しに応じるといい、公式サイトに払い戻し方法を掲載した。

