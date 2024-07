不寛容な時代にこそロックバンドがライブで貫く信念

ロックフェスは数多くあれど、やはり『京都大作戦』は特別だ。この場所でしか見られない景色、得られない感動があることを、いつも以上に強く実感できる今年の2日間だった。

「第ゼロ感」が国民的なヒットアンセムとなり、昨年末には『第74回NHK紅白歌合戦』にも出場した10-FEET。だが、彼らが音楽と向き合う姿勢は驚くほどに変わらない……というより、さらに真っすぐ研ぎ澄まされていると言っていいかもしれない。『京都大作戦』に1日で来場する約2万人、一人ひとりと音楽で手を取り合い、支え合い、誰もが自分らしく楽しめる場所を全員で作っていくことこそ、10-FEETのライブの揺るぎない真髄。そして、肩肘張らずにそんな居場所を作れるバンドは、やはり10-FEETを差し置いて他にいない。誰かを冷ややかに罵ったり、杓子定規的な基準で人を押さえ込んでしまったり、コミュニケーションの不和からあらゆる争いに発展したり……そういったことの絶えない世の中でも、『京都大作戦』に行けば、人間関係の本来的な“温かさ”を思い出せるし、時には葛藤や苦しさも分け合うことで喜びが生まれることを実感できる。

7月6日~7日にかけて、「京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ」で開催された『京都大作戦2024~翔んで騒いで万々祭゛~』。初日トリの10-FEETのステージで、TAKUMA(Vo/Gt)はSNS上に蔓延る誹謗中傷や、ライブで起きた揉め事が後々ネットで炎上に繋がってしまうことなどを取り上げて、「もうやめようや」と訴えた。そして、ロックフェスだからこそ現場で起きたことは現場で解決していけるはずだし、そうやって互いを理解し合うポジティブな波動をこの場から伝播させていきたいとも語った。SNS上の会話だけではこぼれ落ちてしまうものがあること、対面しているからこそ伝わる繊細なニュアンスや温度感が人と人の繋がりを強くすること。そんな想いを、TAKUMAはロックを通して投げかけていく。

ジャンルを混ぜ込む“ミクスチャー度”が濃くなればなるほどピュアな感情が剥き出しになるのが10-FEETであることを思えば、「super stomper」「ハローフィクサー」「1sec.」などを立て続けた初日のセットリストは、TAKUMAの願いそのものだったと言うこともできるだろう。しかも、開催直前にリリースされた『helm'N bass』がそのモードを強く体現したシングルだったこともあり、「helm'N bass」や「gg燦然」の演奏には特別な感慨を抱かざるを得なかった。極めつけは、知らない人同士で一斉にハイタッチする「goes on」。“みんなで考え、みんなでかっこよくなる”というTAKUMAの信念は、一人ひとりが今この場にいること自体を思い切り肯定してみせた。

そんな10-FEETに強く共振していたのが、両日のトリ前を務めた2組。「全員優勝」を掲げ、〈君はいたほうがいいよ〉(「Future is Yours」)や〈信じてんぜ君を〉〈あなたが花束〉(「花束」)と叫び、ロックンロールで“あなた”の存在を真っ向から祝福するサンボマスターは、不安や悲しみで折れそうな心に光を灯した。また、「10-FEETありがとうじゃなくて、『大作戦』ありがとうじゃなくて、あなたに楽しんでほしいという気持ちが先にある」と語ったSUPER BEAVERは、2万人に対してではなく、“一人ひとり”に歌いかけ、「あなたが主役」なんだと訴えかけ続けた。人と人の繋がりを根っこから見つめることで本当の美しさや愛が生まれると信じる2組。10-FEETの想いともオーバーラップすることで、今年の『京都大作戦』の熱量を大きく高めてみせた。

「学校、家事育児、仕事、生きるのを頑張ってる人」へ向けて「優しさに溢れた世界で」を歌いかけ、日々の葛藤を優しく包み込んだSaucy Dog。「嫌なことがあったヤツもたくさんいると思うねん。俺たちがパンクロックで救ってやる」と言ってレゲエ、スカ、メタルを織り交ぜた独自のパンクを矢継ぎ早にかき鳴らしたHEY-SMITH。10-FEETと『京都大作戦』への愛を語った後に、「俺らなりの不器用な愛の返し方」として「純恋歌」を響かせた湘南乃風。「Paradise Has No Border」の精神で10-FEETの3人とも一体になり、「風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA」で無力さや孤独を生きるエネルギーに変えてみせた東京スカパラダイスオーケストラ。そして、「フェスが盛り上がろうと、盛り上がらなかろうと、どっちだっていい。何かを受け取ってくれたらと思って」と言ってパンクロック道の真髄「Support Your Local」を鳴らし、疑心が飛び交う現代に、もう一度信じ合う可能性を問いかけてみせたKen Yokoyama。それぞれのジャンルもバラバラだが、どこか通ずる願いを持ってステージに立ち、オーディエンスと想いを交歓していくライブの数々には胸を打たれた。

若手/ベテランを問わず、10-FEETが「今見てほしい」とアツいエールを送るアーティストがひしめく牛若ノ舞台を見ても、初日のトップバッター Makiから、飛ぶ鳥を落とす勢いがパフォーマンス(&ダイバーの数)にも表れていたサバシスター、夕暮れの空に伸びやかな歌声が美しく広がったSIX LOUNGE、〈あなたにまだ恋をしているのさ〉(「ダイナマイトラヴソング」)のコール&レスポンスで怒涛の一体感を生み出したプッシュプルポット、「AREA PD」で牛若ノ舞台を己のフィールドに変えてみせたPaledusk.……など、どこまでも真っすぐなライブのオンパレード。今年、源氏ノ舞台で熱演したSaucy Dog、FOMARE、ENTHらも1~2年前は牛若ノ舞台のバンドだったことを思うと、牛若でフェイバリットなバンドに出会っておくことで、数年後の『京都大作戦』がさらに楽しくなるとも言えそうだ。

そして2日目、RIZEとDragon Ashが巻き起こした“伝説”は、この『京都大作戦』だからこそ生まれたと言ってもいいだろう。

灼熱の太陽に照らされ、10年ぶりに帰還した『京都大作戦』に鋭利な衝動を叩きつけたRIZE(ライブ直前のバックステージで、10-FEETはじめ出演者一同から「行ってこい!」と背中を押される4人の姿も印象深かった)。全国ツアーを経たバンドのフィジカルは1曲目「HAVOC」から完璧な仕上がり。JESSE(Vo/Gt)のアジテーションはキレキレで、KenKen(Ba/Vo)と金子ノブアキ(Dr)が生み出す猪突猛進なグルーヴは誰にも止められない勢いでひたすら前に進む。名曲「カミナリ」ではオーディエンスを多数ステージに上げ、バンド/客の垣根を越えて入り乱れるようにボーカルが飛び交った。生まれも育ちも夢も傷も、全て裸のままに曝け出し、グルーヴィなミクスチャーサウンドと強烈な求心力で聴き手を巻き込んでいく。この現象そのものが、RIZEなのだ。

そんな“現象”はDragon Ashのステージに伝播する。長きにわたって彼らのサポートを務めてきたKenKenがステージ袖からじっとライブを見つめる姿だけでもグッときたが、「Fantasista」にJESSEが合流したところで、Kj(Vo/Gt)が「覚えてるだろ、歌ってくれよ!」と言ってKenKenを呼び込んだのだ。約5年ぶりとなる共演。KenKenがマイクを持ち、現ベーシストのT$UYO$HIとも肩を組みながら「Fantasista」を歌う。気づけば10-FEETの面々もステージに集い、JESSEはDragon Ashの初代ベーシスト IKÜZÖNEのトレードマークだった赤と青のシャツを天に掲げていた。まさに歴代ベーシストの“集結”。とんでもないことが目の前で起きた。

大切なものを失い、悲しみに暮れては、そこに新しい光を灯してくれる人との出会いを重ねることで、30年近いキャリアを歩んできたDragon Ash。彼らがいなかったら日本のヒップホップとロックの邂逅は進まなかったかもしれないし、ミクスチャーロックの在り方自体が大きく変わっていたことだろう。出演皆勤賞バンドとして、『京都大作戦』を語る上で絶対に欠かせない存在でもある。だが、そんなDragon Ashの歩みも決して順風満帆ではなく、いつ止まってもおかしくなかったのだ。今年4月、筆者はThe BONEZのワンマンライブ『10th Anniversary Tour 47 AREAS Grand Finale “SUNTOWN”』でK(Pay money To my Pain)に再び想いを馳せたのだが、JESSEとT$UYO$HIがこうしてDragon Ashのステージに立ち、その歴史の大事な一瞬を担っていることに胸が熱くなった。さらに、IKÜZÖNE急逝後を支えたKenKenをもう一度迎え入れたことで、Dragon Ashの軌跡が一直線に繋がったこと。それが、ミクスチャーのDNAを受け継ぎ、2000年代以降のロックバンドの新しい居場所を切り拓いた10-FEETの主催フェスで起きたこと。まさに、壁を壊してユニティを繋ぎ続け、今に至るシーンの礎を築いたミクスチャーロックの根幹そのものを見た気がした。「Fantasista」を終え、Dragon Ashの面々と熱い抱擁を交わすKenKen。最後は金子ノブアキも合流し、KenKenとステージ上で抱き合いながら男泣きを見せた。オーディエンスの頬にも涙が伝う。正真正銘、伝説の『京都大作戦』となった。

10-FEETとオーディエンスの信頼が結実したポジティブなステージ

大トリを飾った2日目の10-FEETも、仲間と作り上げていくポジティブなステージを繰り広げた。「RIVER」ではKj、「その向こうへ」ではN∀OKIとNOBUYA(ROTTENGRAFFTY)といった盟友を呼び込み、夕暮れの空を熱演で彩る。Kjが明かした、若き頃の10-FEETとROTTENGRAFFTYの思い出話が盛大な笑いを添えた後、NAOKI(Ba/Vo)の怒号のような煽りで始まった「第ゼロ感」では大阪籠球会がステージに招かれた。しかも、赤のユニフォームに身を包んだバスケ選手のみならず、“安西先生もどき”まで登場。初日は湘南乃風とのコラボでお祭りソングと化した「第ゼロ感」だが、この日は大阪籠球会のパフォーマンスと一体になることで、映画『THE FIRST SLAM DUNK』を思い返すロックナンバーとしての持ち味が存分に発揮された。終いには、ステージ上を練り歩いていた“安西先生もどき”による謎の名言「諦めなさい」がバシッと決まり、またしても太陽が丘は爆笑に包まれる。10-FEETが守り抜いてきた仲間と共に笑い合える空間。こんな光景もまた『京都大作戦』の醍醐味だ。

いい流れでラストナンバー「ヒトリセカイ」へ……と思いきや、曲の序盤でKOUICHI(Dr/Cho)のドラムのビーターが外れて演奏が止まるハプニングが発生した。思わず「えー」という声が漏れ出た観客に、「ごめんな、ええ雰囲気やったのに」と謝るKOUICHI。しかし、すかさずTAKUMAが「ごめんなさいの1曲、行っとく?」「打ち合わせと違うやんって照明さんに怒られるかもしれへんけど!」と言って、急きょもう1曲演奏する流れに。さあ何が来るのか。ここで具体的な曲名を口にせずとも、阿吽の呼吸で合わせられるところが百戦錬磨の10-FEETの凄さだ。TAKUMAが醸し出すニュアンスで何をやるのか勘づいたKOUICHIが、ニヤリと笑みを浮かべながら「お前すごいな!」と漏らすと、「そんなミスも一瞬で忘れろ!」とTAKUMAが高らかに叫び、「Freedom」へ。ネガティブをポジティブに、〈後悔も財産に〉を有言実行するかのような見事なリカバーに、太陽が丘が大いに沸いた。急きょセットリストが増えるのは10-FEETのライブでよくあることとは言え、こうしたハプニングへの機転を効かせた対応は珍しい(ハプニング自体が珍しいから当たり前なのだが)。再び「ヒトリセカイ」を演奏する頃には盛り上がりは頂点に達し、本編を美しく締め括った。

アンコールでラスト1曲「CHERRY BLOSSOM」を披露し、いつも以上に観客のタオルが高く空に舞い上がって無事終幕……しそうなところで、缶ビールを持ったENTHの面々がひっそり乱入。ナイスな茶々を入れ始めると、「もう1曲やらないと終われないやん」と苦笑いするTAKUMA。正真正銘のラストナンバー「back to the sunset」を叩き込み、『京都大作戦2024』は大成功で幕を下ろした。

振り返れば、2日間とも快晴に恵まれた時点で、何かとんでもない予感が漂っていた今年の『京都大作戦』。過去には何度も天候に悩まされ、コロナ禍での中止も経験し、悔しい事情で予定していたラインナップが揃わない年だってあった。しかし、そのたびに仲間との団結が10-FEETに力を与え、逆境を跳ね返して絆を強くしてきたからこそ、この場所には何にも代え難い感動が宿るのだと思う。その点、今年は『京都大作戦』を信じ続けてきた全ての人へのご褒美のような2日間でもあったのではないだろうか。

また、こうして書き連ねてみて思ったが、Dragon Ash然り、10-FEET然り、心に焼きついて離れないライブというのは予定調和ではなく、現場の熱量によってこそ生まれるもの。しかもアーティストとオーディエンスが築き上げてきたホームタウンのような信頼関係が、“奇跡”が生まれるポテンシャルを高めている気がする。今向き合うべきことをみんなで考え、思いやりながら、全員で少しずついい方へ変わっていけたらいいーーそんなライブが繰り広げられるのも、太陽が丘に充満した思いやりと信頼ゆえなのだと思う。そして信頼というのは、互いの心を見つめ合うことでより強くなる。どんなに不寛容な時代でも、『京都大作戦』がある限り、ロックを取り巻くコミュニティの結束はますます固く、かつオープンなものとして外に広がっていくはずだ。

この場所で生まれる太陽のような温かさを信じ続けたいし、それを守り抜く10-FEETには心からのリスペクトを。来年もまた太陽が丘で“奇跡”と出会いたい。

(文=信太卓実)