¡ÖYAWARA¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡×¶¯¤¹¤®¥á¥À¥ë²¦¼ê¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÇÃÅê¤²¡×
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè2Æü¡¡½ÀÆ»¡Ê2024Ç¯7·î27Æü¡¡¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò48¥¥íµéÆüËÜÂåÉ½¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê¤Ä¤Î¤À¡¦¤Ê¤Ä¤ß¡¢31¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬27Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ê¥Ì¡¦¥Ö¥¯¥ê¡Ê25¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·³«»Ï1Ê¬¤ËÇÃÅê¤²¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£3»î¹çÏ¢Â³°ìËÜ¾¡¤Á¤Î´°àú¤Ê½ÀÆ»¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢ÆüËÜÁª¼êÃÄ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥À¥ë1¹æ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤«¤éÆÀ°Õµ»¤ÎÇÃÅê¤²¤«¤é¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿²µ»¤Ø¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿³ÑÅÄ¡£Áê¼ê¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë²óÈò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¸«¤»¤¿ÇÃÅê¤²¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼êÁª¼ê¤¬Ãè¤ò¥¯¥ë¥ê¤È°ì²óÅ¾¤¹¤ë´°àú¤Ê°ìËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿´µ»ÂÎ¤¬¤½¤í¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Î½ÀÆ»¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤âÊ¨Æ¡£¡ÖYAWARA¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ß¤¿¤¤¤Ê°ìËÜ»Ï¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¡ØYAWARA¡Ù¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¡Ö³ÑÅÄÁª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÇÃÅê¤²¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¸µÁÄYAWARA¤ÎÃ«Î¼»Ò¤ÈÆ±¤¸³¬µé¤Ë¸½¤ì¤¿ºÇ¶¯31ºÐ¤Ë¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï³ÑÅÄ¤Î2Àï2¾¡¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ÏÃÏ¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿25ºÐ¡£²ñ¾ì¤Ï¥Ö¥¯¥ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÌÄ¤êÊª¤ä¼êÇï»Ò¤Ë¤è¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»Ï¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ê¬¡£¥Ö¥¯¥ê¤ÎÂÎ¤¬Ãè¤ò°ì²óÅ¾¤·¤¿¡£³ÑÅÄ¤¬´°àú¤ÊÇÃÅê¤²¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ï°ì½Ö¤ÎÀÅ¼ä¤Î¸å¤ËÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£½ÀÆ»Âç¹ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¦¤Ê¤é¤»¤ëÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤ÏÈá´ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£