オレンジスパイニクラブが、3rdミニアルバム『生活なんて』より収録曲「Last Night」のMusic Videoを公開した。関連記事: オレンジスパイニクラブが語る、バンド結成のルーツと楽曲 今回MVを手掛けたのは、オレンジスパイニクラブと初のタッグを組んだ吉田ハレラマ監督。バンドメンバー自ら楽器をセットする様子や、オレンジスパイニクラブの日常を感じさせる表情が"生活なんて"というアルバムタイトルに繋がる作品となっている。街中を歩きながら歌唱する様子など、夜通し撮影に臨んだメンバーだが、演奏シーンでの様々な表情が注目ポイントとのこと。

なお、オレンジスパイニクラブは、11月より全国9箇所を回るツアー「オレンジスパイニクラブ ワンマンツアー2024 〜バカの才能 来世まで〜」の開催が決定している。初日は11月2日(土)福岡DRUM LOGOSにて、全国ツアー開幕となる。<リリース情報>オレンジスパイニクラブミニアルバム『生活なんて』https://orangespinycrab.lnk.to/Seikatsunante=収録曲=1. GET THE GLORY2. Last Night3. クソ気分ノイロウゼ4. ティーンエイジャーソニック5. 六号線6. うちのめされないで7. 生活なんて<ライブ情報>「オレンジスパイニクラブ ワンマンツアー2024 〜バカの才能 来世まで〜」11月2日(土)福岡DRUM LOGOS11月3日(日・祝)広島LIVE VANQUISH11月8日(金)札幌cube garden11月10日(日)仙台darwin11月16日(土)金沢EIGHT HALL11月22日(金)高松DIME11月23日(土・祝)大阪なんばHatch12月1日(日)名古屋ダイアモンドホール12月11日(水)Zepp DiverCityチケット料金(全会場共通)立見\4,000(税込/D別)オフィシャルHP1次先行受付中受付期間:7/22(月)18:00〜7/28(日)23:59https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=&rlsCd=&lotRlsCd=08944