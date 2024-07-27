¡ÚÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡Û¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬»×¤ï¤Ì¥Ö¥ì¡¼¥¡¡£²ÇÔÌÜµÊ¤·£±£°ÅÙÌÜ£Ö¤ÏÀé½©³Ú¤Ë»ý¤Á±Û¤·
¡¡»×¤ï¤Ì¥Ö¥ì¡¼¥¤À¡£ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ÂÎ°é´Û¡Ë¡¢²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê£³£²¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬ËëÆâÎ´¤Î¾¡¡Ê£²£¹¡á¾ïÈ×»³¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ£²ÇÔÌÜ¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤éºÂÉÛÃÄ¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ²ÖÆ»¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ï¡¢½é¾ì½ê¤Ç£´¾ì½ê¤Ö¤ê£¹ÅÙÌÜ¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¡£¤·¤«¤·¡¢½Õ¾ì½ê¤Ï»ýÉÂ¤Î¹ø¡¢²Æ¾ì½ê¤ÏÏ¾¹ü¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤ÇÅÓÃæµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤«¤é£±£°Ï¢¾¡¡££±£±ÆüÌÜ¤Ç¿·´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢£±£³ÆüÌÜ¤Ë£±£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¤«¤Í¤ÆÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿£²·åÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¼èÁÈ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç°µÎÏ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêËÐ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²£¹Ë¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢¼èÁÈ¸å¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËëÆâ¸åÈ¾¤Î¿³È½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿·©Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¶×°ðºÊ¡Ë¤Ï¡ÖÎ´¤Î¾¡¤¬¤¤¤¤Åö¤¿¤êÊý¤ò¤·¤¿¡£²£¹Ë¤¬ÎÏ¤ò½Ð¤»¤º¤ËÉé¤±¤¿¡£¡Ê½ªÈ×¤Ç¤Î£²ÇÔ¤Ï¡ËÈè¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£³ÇÔ¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿Î´¤Î¾¡¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤²£¹Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÂÉÛÃÄ¤¬¡ÊÂÎ¤Ë¡ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¶âÀ±¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤¬°ã¤¦¤·ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï£²¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£Àé½©³Ú¤Ï¾È¥ÎÉÙ»Î¤¬Âç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤È¡¢Î´¤Î¾¡¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£