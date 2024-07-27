¤°¤ó¤Ô¤£¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¡¡¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù2025Ç¯¿·½Õ¸ø³«·èÄê
¡¡YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô150Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¡Ö¥Ð¥¥Ð¥Æ¸Äç¡Ê¥Ð¥Æ¸¡Ë¡×¤³¤È¡Ö½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡×¤Î¤°¤ó¤Ô¤£¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯1·î¡Ê¿·½Õ¡Ë¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡È¿ÏÊª¤ÎÄ®¡É´ôÉì¸©¤Î´Ø»Ô¤ÎÁ´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÄ©¤à¡¢´ôÉì¸©Ì±¤Î´ôÉì¸©Ì±¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¤´ÅöÃÏ²ø½Ã±Ç²è¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¿¥ó¼Ò°÷¤ÎÈ¬ÌÚ½ç°ìÏ¯¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤°¤ó¤Ô¤£¤Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¡Ö¤´ÅöÃÏ²ø½Ã±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤!¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤¬¤´ÅöÃÏ¤È¡Ò¤ª¿§µ¤¡Ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥ß¥¹¡¦¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ò¤´ÅöÃÏ¡ß¥á¥¤¥É¡Ó¤Î¡Ø¤¤¤È¤ß¤Á¡Ù¡Ê21Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ò¤´ÅöÃÏ¡ßÇ¤¶¢¡Ó¤Î¡ØÊ¡»³»ÔÄ¹¤Ë1ÆüÌ©Ãå¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê23Ç¯¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ò¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡Ó¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÈËÞÍÇ¤Ê¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡Ä¡É¤È¤¤¤¦ÃÏÊý¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤Êª¸ì¡£
¡¡»ÔÌò½ê¤Î´Ñ¸÷²Ý¤ËÌ³¤á¤ë»³ÅÄ°ìÏº¡Ê34ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü»ÔÄ¹¤«¤é¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤ÎÀ½ºî¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈËÞÍÇ¤Ê¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤ÎÀ½ºî¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡È²ø½Ã±Ç²è¡É¤ÎÀ½ºî¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢»ÔÀ¯¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂç»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¡È²ø½Ã±Ç²è¡É¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Ä®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ó¤Ê»ÔÌò½ê¤Î´Ñ¸÷²Ý¤ËÌ³¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»³ÅÄ°ìÏº¤ò±é¤¸¤ë¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡¢¡ÖÆÃ»£¤È¤¤¤¨¤ÐÇúÈ¯¡ªÌ¾¤À¤¿¤ëÆÃ»£¡¦²ø½Ã¥â¥Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿½ÏÎý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤´¹¥°Õ¤Ç²ÐÌô¤ò¥â¥ê¥â¥êÁýÎÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê»É·ãÅª¤ÊÂçÇúÈ¯¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¤¤ÇúÉ÷¤òÈ©¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃ»£¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤È¿È¿Ì¤¤¤·¤¿¸å¡¢¡Ø¤¨¡¢¤³¤ì¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤À¤è¤Í¡©¡©¤Ê¤ó¤ÇÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ó¤Î¡Ù¤È²æ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÐÌô¥â¥ê¥â¥ê¤ÎÆÃ»£¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê£í¤Ë¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿±Ç²è¤Ï¡Ø¥´¥¸¥éVS¥¹¥Ú¡¼¥¹¥´¥¸¥é¡Ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²ø½Ã±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ï¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¢¶¶²¼Å°¡¢ÄÔ¿ÎÀ®¡¢ÂÀÅÄ¸÷Âå¡¢¤½¤·¤Æ¤°¤ó¤Ô¤£¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡£¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¼Â¤ê¤æ¤¯¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÈ¬ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»³ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¬ÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´Ø»Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Ä®¤À¤Ê¡Ä¡£±Ç²è¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÄ¶¤¨¤¿¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£ËÜºî¤Ï¡Ö´Ø»Ô¤Ã¤Æ¥ä¥Ù¡¼!!!¡×¤È¤¤¤¦´Õ¾Þ¸å´¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤°¤ó¤Ô¤£¡Ê½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ªÌµ»ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÆÃ»£¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ»£¤È¤¤¤¨¤ÐÇúÈ¯¡ªÌ¾¤À¤¿¤ëÆÃ»£¡¦²ø½Ã¥â¥Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿½ÏÎý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊýÃ£¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤´¹¥°Õ¤Ç²ÐÌô¤ò¥â¥ê¥â¥êÁýÎÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê»É·ãÅª¤ÊÂçÇúÈ¯¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¤¤ÇúÉ÷¤òÈ©¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃ»£¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤È¿È¿Ì¤¤¤·¤¿¸å¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤À¤è¤Í¡©¡©¤Ê¤ó¤ÇÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ó¤Î¡×¤È²æ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤Î¤Õ¤ê¤·¤ÆÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£´Ø»Ô¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤ó¤À¡ª¡©¤Ç¤âÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤´ÅöÃÏ¤òÉñÂæ¤ËÂç²ø½Ã¤¬ÂçË½¤ì!?¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¸ø³«¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£È¬ÌÚ½ç°ìÏ¯´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö´Ø»Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Ä®¤À¤Ê¡Ä¡£¡×
±Ç²è¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤°¤ó¤Ô¤£±é¤¸¤ë»ÔÌò½ê¿¦°÷¤¬¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿²ø½Ã±Ç²è¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÇÂçË½¤ì¡ª»þ¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¶§Ë½¤Ê¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥±¥â¥Î¡ª¡Ö´Ø»Ô¤Ã¤Æ¥ä¥Ù¡¼!!!¡×
¸«½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë±Ç²è¤¬ÃÂÀ¸¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¤´ÅöÃÏÂç²ø½Ã±Ç²è¡É¡Ä¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!!!
¡¡¡Ö¤´ÅöÃÏ²ø½Ã±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤!¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¡¢¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤¬¤´ÅöÃÏ¤È¡Ò¤ª¿§µ¤¡Ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥ß¥¹¡¦¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ò¤´ÅöÃÏ¡ß¥á¥¤¥É¡Ó¤Î¡Ø¤¤¤È¤ß¤Á¡Ù¡Ê21Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ò¤´ÅöÃÏ¡ßÇ¤¶¢¡Ó¤Î¡ØÊ¡»³»ÔÄ¹¤Ë1ÆüÌ©Ãå¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ê23Ç¯¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ò¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡Ó¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÈËÞÍÇ¤Ê¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡Ä¡É¤È¤¤¤¦ÃÏÊý¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤Êª¸ì¡£
¡¡»ÔÌò½ê¤Î´Ñ¸÷²Ý¤ËÌ³¤á¤ë»³ÅÄ°ìÏº¡Ê34ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü»ÔÄ¹¤«¤é¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤ÎÀ½ºî¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈËÞÍÇ¤Ê¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤ÎÀ½ºî¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡È²ø½Ã±Ç²è¡É¤ÎÀ½ºî¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢»ÔÀ¯¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂç»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¡È²ø½Ã±Ç²è¡É¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Ä®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ó¤Ê»ÔÌò½ê¤Î´Ñ¸÷²Ý¤ËÌ³¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»³ÅÄ°ìÏº¤ò±é¤¸¤ë¤°¤ó¤Ô¤£¤Ï¡¢¡ÖÆÃ»£¤È¤¤¤¨¤ÐÇúÈ¯¡ªÌ¾¤À¤¿¤ëÆÃ»£¡¦²ø½Ã¥â¥Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿½ÏÎý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤´¹¥°Õ¤Ç²ÐÌô¤ò¥â¥ê¥â¥êÁýÎÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê»É·ãÅª¤ÊÂçÇúÈ¯¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¤¤ÇúÉ÷¤òÈ©¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃ»£¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤È¿È¿Ì¤¤¤·¤¿¸å¡¢¡Ø¤¨¡¢¤³¤ì¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤À¤è¤Í¡©¡©¤Ê¤ó¤ÇÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ó¤Î¡Ù¤È²æ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÐÌô¥â¥ê¥â¥ê¤ÎÆÃ»£¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê£í¤Ë¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤¬½é¤á¤Æ¸«¤¿±Ç²è¤Ï¡Ø¥´¥¸¥éVS¥¹¥Ú¡¼¥¹¥´¥¸¥é¡Ù¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²ø½Ã±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ï¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¢¶¶²¼Å°¡¢ÄÔ¿ÎÀ®¡¢ÂÀÅÄ¸÷Âå¡¢¤½¤·¤Æ¤°¤ó¤Ô¤£¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡£¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢±Ç²è¡Ø¼Â¤ê¤æ¤¯¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÈ¬ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»³ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¬ÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´Ø»Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Ä®¤À¤Ê¡Ä¡£±Ç²è¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÄ¶¤¨¤¿¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£ËÜºî¤Ï¡Ö´Ø»Ô¤Ã¤Æ¥ä¥Ù¡¼!!!¡×¤È¤¤¤¦´Õ¾Þ¸å´¶¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤°¤ó¤Ô¤£¡Ê½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ªÌµ»ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
»£±Æ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÆÃ»£¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ»£¤È¤¤¤¨¤ÐÇúÈ¯¡ªÌ¾¤À¤¿¤ëÆÃ»£¡¦²ø½Ã¥â¥Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿½ÏÎý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊýÃ£¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤´¹¥°Õ¤Ç²ÐÌô¤ò¥â¥ê¥â¥êÁýÎÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê»É·ãÅª¤ÊÂçÇúÈ¯¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¤¤ÇúÉ÷¤òÈ©¤Ç¼õ¤±¤Æ¡¢ÆÃ»£¤ÎÀ¨¤µ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤È¿È¿Ì¤¤¤·¤¿¸å¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤À¤è¤Í¡©¡©¤Ê¤ó¤ÇÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ó¤Î¡×¤È²æ¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÅöÃÏ±Ç²è¤Î¤Õ¤ê¤·¤ÆÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£´Ø»Ô¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤ó¤À¡ª¡©¤Ç¤âÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤´ÅöÃÏ¤òÉñÂæ¤ËÂç²ø½Ã¤¬ÂçË½¤ì!?¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¸ø³«¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£È¬ÌÚ½ç°ìÏ¯´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö´Ø»Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Ä®¤À¤Ê¡Ä¡£¡×
±Ç²è¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡È¤´ÅöÃÏ±Ç²è¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤°¤ó¤Ô¤£±é¤¸¤ë»ÔÌò½ê¿¦°÷¤¬¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿²ø½Ã±Ç²è¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÇÂçË½¤ì¡ª»þ¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¶§Ë½¤Ê¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥±¥â¥Î¡ª¡Ö´Ø»Ô¤Ã¤Æ¥ä¥Ù¡¼!!!¡×
¸«½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë±Ç²è¤¬ÃÂÀ¸¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¤´ÅöÃÏÂç²ø½Ã±Ç²è¡É¡Ä¡Ø²ø½Ã¥ä¥í¥¦¡ª¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!!!