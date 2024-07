【写真を見る】サングラス&髭でワイルドな風貌になったビリー・カーン

SNKは、新作格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」において、発火装置付きの三節棍を駆使して戦う棒術使い「ビリー・カーン」が参戦することを発表。その立ち回りを確認できるキャラクタートレーラーが公開された。1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム「餓狼伝説」シリーズ。1999年の「餓狼 -MARK OF THE WOLVES-」から26年の時を経て、シリーズ最新作となる「餓狼伝説 City of the Wolves」が2025年初頭に発売される。

「餓狼伝説 City of the Wolves」に参戦するビリー・カーンのトレーラーが公開

ビリー・カーンとテリー・ボガードの戦闘シーン

ビリー・カーンとテリー・ボガードの戦闘シーン

ビリー・カーンとテリー・ボガードの戦闘シーン

「餓狼伝説 City of the Wolves」に参戦するビリー・カーンのトレーラーが公開

「餓狼伝説 City of the Wolves」に参戦するビリー・カーンのトレーラーが公開

すでに歴代の人気キャラクター、ロック・ハワード、テリー・ボガード、双葉ほたる、グリフォンマスク、B.ジェニー、ケビン・ライアンと、新キャラのプリチャ、ボックス・リーパーの参戦が決定しているが、今回新たに、過去作の常連キャラクターであるビリーの参戦が発表された。ビリー・カーン(CV:政木まさき)は、ギース亡き後のハワードコネクションで頂点に立つ存在。これからどのようにファミリーを引っ張っていけばいいのか悩みつつ、トップとして活動している。自らのボスであったギースを殺したテリーには思うところがあり、戦いの機会を伺っているようで……。今作では、トレードマークだったバンダナを外してサングラスを着用。髭も生やしており、過去作と比べてよりワイルドな風貌になっている。なお同作は、対応するすべてのハードで、すでにプラットフォームストアがオープンしている。気になる人は各ストアのWISHLISTに登録しておこう。「餓狼伝説 City of the Wolves」発売日:2025年初頭対応プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Steam/Epic Games Store(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.