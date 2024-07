シンガーソングライターの斉藤和義とロックバンド・銀杏BOYZが急きょ出演を辞退した東京オペラシティでの音楽イベント『LTW festival』について、実行委員会が27日、公式サイトで状況を説明した。LTW実行委員会は発表で「8月2日斉藤和義Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST 並びに5日銀杏BOYZ Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST に関しまして、英国共演者のクリエイティブチームの判断により、共演辞退が通知されました」と報告。続けて「共演アーティストからの辞退通知を確認以降、前向きなプロダクションプランが立ちませんでした。残念ながら公演は取りやめる事になりました」と経緯を説明。「公演を楽しみにされていたお客様には直前の発表となり大変申し訳ありません」と謝罪した。

最後に「尚、8月5日のチケットをご購入のお客様は下記の通り払い戻しを行います」とし、払い戻し期間を8月3日から25日とした詳細を伝えている。同イベントは、英国を代表する老舗音楽専門誌『Louder Than War』マガジンが主催。ライブのほか、伝説的な英国アビーロードスタジオでレコーディングセッションが行われることも発表されていた。しかし25日、齋藤が公式サイトにて、8月2日に予定している公演の出演をキャンセルすると発表。理由について「主催者側とは開催を目指して協議を重ねてきましたが、度重なる約束違反や一方的な条件変更などがあり、残念ながら最後まで信頼関係を構築することができませんでした」と伝えていた。また26日には、銀杏BOYZが公式サイトにて「2024年8月5日(月)に東京オペラシティで開催される『LTWfestival』において、銀杏BOYZの出演を辞退させていただきます。それに伴い、8月17日(土)にロンドンのアビーロードスタジオにて『Abbey Road session』を行う予定でしたが、こちらの収録も辞退させていただきます」と報告。出演辞退の経緯についても説明した。東京オペラシティの公式サイトでは、2公演とも「公演中止」の表示となっている。このアーティストの発表を受けてSNS上では「この主催者は何してるの」「一体何が起きたんや…?」「こんな事が起こるんですね」といった困惑の声が相次いでいた。■25日の斉藤和義のコメント2024年8月2日(金)に東京オペラシティで開催を予定しておりました「LTW festival 斉藤和義 Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST Master of Ceremony:大森南朋」は、主催者側との契約条件が折り合わないこと、公演の準備も十分に進められないことから開催は不可能と判断し、やむを得ず斉藤和義の出演をキャンセルすることにいたしました。主催者側とは開催を目指して協議を重ねてきましたが、度重なる約束違反や一方的な条件変更などがあり、残念ながら最後まで信頼関係を構築することができませんでした。公演を楽しみにしていたお客様、関係者の皆様にはご迷惑をおかけします事をお詫び申し上げます。■26日の銀杏BOYZのコメント「LTW festival」銀杏BOYZ出演辞退のお知らせ平素より銀杏BOYZを応援していただき誠にありがとうございます。2024年8月5日(月)に東京オペラシティで開催される「LTW festival」において、銀杏BOYZの出演を辞退させていただきます。それに伴い、8月17日(土)にロンドンのアビーロードスタジオにて「Abbey Road session」を行う予定でしたが、こちらの収録も辞退させていただきます。出演を辞退することとなった経緯を以下のとおりお伝えします。本件については、当初から「LTW festival」の出演を持ち掛けてきた仲介者を名乗る人物を通じてしか連絡、協議を行うことができない状況でした。公演に向けた連絡、協議が円滑に進まなかったためイベント主催者、ライブ制作担当者との打ち合わせを何度も打診してきましたが、それらの要望に対して適切な対応がなされることはありませんでした。公演まで2週間を切った時点で、公演に関する具体的な詳細を知らされていないばかりか、各セクションの担当すら不明のままという現状を鑑み、メンバー・スタッフと協議を重ねた結果、このような状況下で出演することは不可能と判断せざるを得ませんでした。既に先行販売がローソンチケットで行なわれておりますが、チケットの払い戻しについては、弁護士を通じてイベント主催者に確認の上、誠意ある対応を促して参りますので、ご案内をお待ちください。今回のイベントを楽しみにしてくださっていたファンの皆様、並びに関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを心からお詫び申し上げます。2024年7月26日銀杏BOYZメンバー・スタッフ一同