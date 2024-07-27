RIZAP¤Ç15.5kg¸ºÎÌ¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦À¾ÅÄËã°á¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢»¨»ï¤ÎÃª¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉ½»æ¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤ËµÇ°¤¹¤Ù¤¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ïº£Ç¯RIZAP¤Ç15.5kg¸ºÎÌ¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥é¥É¥ë¡¦À¾ÅÄËã°á¡Ê¤Ë¤·¤À¡¦¤Þ¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2006Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢±þÊçÁí¿ô3152¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù2006Ç¯52¹æ¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤É¤±¤Ê¤¤´éÎ©¤Á¤ÈË¤«¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤¤¤×¤ê¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢°Ê¹ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¤À¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ï2009Ç¯16¹æ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò½é»£¤ê²¼¤í¤·¡¢°Ê¹ß10²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÅÄËã°á¤Î½µ¥×¥ì½é¥°¥é¥Ó¥¢
½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2009Ç¯16¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î½µ¥×¥ì¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤Ï2009Ç¯16¹æ¡Ê4·î6ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©
À¾ÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£¤³¤Î»þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥á¥¤¥¯¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡Ê2007Ç¯8¹æ¡¿2·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤âÇ»¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇ»¤µ¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©
½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2009Ç¯16¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë¤è¤ê
À¾ÅÄ¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡£Åö»þ¤ÏÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤Î»þ¡¢¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë!?
À¾ÅÄ¡¡¤â¤È¤â¤È»ä¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤â¼Â¤ò¤¤¤¨¤Ð»£±Æ¤è¤ê¥á¥¤¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡£Åö»þ¤Ï½µ¥×¥ì¤â´Þ¤á¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ëÅÙ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ»¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«´õË¾ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É......¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥í¥êµðÆý·Ï¥°¥é¥É¥ë¡×¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¾ÅÄ¡¡¡Ö¥í¥êµðÆý¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÀè¶î¤±¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤·¤Î¤¢¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¼¡¼¤¢¡¼¡¢¤Û¤·¤Î¤µ¤ó¡ª¡¡³Î¤«¤Ë¡ª
À¾ÅÄ¡¡¤Û¤·¤Î¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤É¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î»£±Æ¤Ç¤Û¤·¤Î¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤Ë½Ð¤ëÅÙ¡¢¤Û¤·¤Î¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¤¹¤´¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼êËÜ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Û¤·¤Î¤µ¤ó¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç10²ó¤Û¤ÉÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
À¾ÅÄ¡¡¡ÖKISS MY HEART¡×¡Ê2009Ç¯38¹æ¡¿9·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¸«¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¡¢»£±ÆÃæ¤Ï±êÅ·²¼¤Î²¼¡¢Æü»±¤â¤µ¤µ¤Ê¤¤¤ÇÈ©¤ò¼Þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2009Ç¯38¹æ¡Ê»£±Æ¡¿Ãæ»³²íÊ¸¡Ë¤è¤ê
À¾ÅÄ¡¡¤¢¤È¡ÖÅç¡¦»þ´Ö¡×¡Ê2010Ç¯52¹æ¡¿12·î13ÆüÈ¯Çä¡Ë¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«²Æì¥í¥±¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î°áÁõ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¤¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤Á¤é¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ÅÄ¡¡¤½¤¦¡ª¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó·Ï¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£SPEED¤ÈMAX¤Ê¤éMAX¤¬¹¥¤¤À¤·¡£
¡¼¡¼À¤Âå¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤È¤¨¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾ÅÄ¡¡¥í¥ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¤¤â¤Î¤Í¤À¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2010Ç¯52¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·§Ã«´Ó¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¤³¤Î»þ´ü¤ÏÆÃ¤ËÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
À¾ÅÄ¡¡Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á·î¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤¤Ï³¤³°¥í¥±¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¼ýÏ¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Åö»þ¤Ï¤¤¤Þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃª¤¬À¾ÅÄ¤µ¤óÉ½»æ¤Î»¨»ï¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤ÆÅÁÀâ¤â¡£
À¾ÅÄ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢»¨»ï¤ÎÃª¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉ½»æ¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼2012Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È°ûÎÁ¡Ö¥É¥í¥ê¥Ã¥Á¡×¡Ê¥°¥ê¥³Æý¶È¡Ë¤ÎCM¤ËÃæÂ¼ÀÅ¹á¤µ¤ó¡¢´Ý¹â°¦¼Â¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥°¥é¥É¥ë¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¡¹Åª¤ËCM¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
À¾ÅÄ¡¡¤¢¤ÎCM¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È©¤ÎÏª½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤ÈÆýÇò¿§¤Î¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Èô¤Ó»¶¤ë±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬²á·ã¤À¤Ã¤Æ¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤¿¤ê¡£¤¿¤·¤«ÊüÁ÷´ü´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¤à¤·¤í¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤¿¤À¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËË»¤·¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÙ¤ò¤¹¤®¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼Á°²ó¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤ªÏÃ¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÀ¤Ã¤¿¤Î¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é......¡£
À¾ÅÄ¡¡¤½¤³¤«¤éË½°ûË½¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¹¤®¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡£°½Û´Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¼¡¼ÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾ÅÄ¡¡»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤é¤ÏÅÙ¡¹¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËèÆü¡¢»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ......¡£¼ÂºÝ¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢°Æ³°¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤Ë¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âÎØ¤ò¤«¤±¤ÆÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Ç65kg¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤½¤Îº¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾ÅÄ¡¡Ä«µ¯¤¤Æ¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Ãë¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¡¢Ìë¤Ï¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤«¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¡£¥Ý¥Æ¥Á¤Ê¤ó¤ÆÆóÂÞ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤¹¡¢¤¹¤´¤¤¡£·ò¹¯¤Ë¤â°¤½¤¦¤À¤·¡£¼«¿æ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾ÅÄ¡¡¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï³°¿©¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÁª¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢ÂÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤¸¤ã¤¢ÂÀ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¿©À¸³è¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬²Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÎ·¿°Ý»ý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤â¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯¤Î7·î¤ËDVD¡Ø·¯¤Ë¤Þ¤¿Îø¤ò¤·¤Æ¡Ù¡Ê¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡£DVD¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È49ºîÌÜ¤À¤È¤«¡£
À¾ÅÄ¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¡¢½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜÉ¸¤Ï50ºî¡¢¤½¤·¤Æ100ºî¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼100ºî¡ª¡¡¤¹¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï¡©
À¾ÅÄ¡¡¤¨¡Á¡ª¡¡¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£17ºÐ¤Î»þ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤·¤ÎÀ¾ÅÄËã°á¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤ª¡¼¤Ã¡ª¡¡´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ºÇ¸å¤Ë¤ªÌóÂ«¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
À¾ÅÄ¡¡¼Â²È¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Çµ×¡¹¤Ë¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¤·¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸µµ¤¤À¤·¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤º¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¢ªRIZAP¤Ç15.5kg¸ºÎÌ¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦À¾ÅÄËã°á¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö¿åÃå»Ñ¤è¤ê²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿º¯¡Ê¤¢¤È¡Ë¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡
À¾ÅÄËã°á
À¾ÅÄËã°á¡Ê¤Ë¤·¤À¡¦¤Þ¤¤¡Ë
1989Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹158cm B105W67.5H81¡¡
·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡¼ñÌ£¡á¿Í´Ö´Ñ»¡¡¡ÆÃµ»¡á¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Å¤¯¤ê¡¦Îî´¶
¸ø¼°Instagram¡Ú@mai.nishida.official¡Û¡¡
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Úhttps://ameblo.jp/mai-nishida/¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö