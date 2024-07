舞台「おそ松さん on STAGE」から生まれた6人組ユニット“F6”の単独ライブ『F6 LIVE「Destination」』が7月15日(月・祝)に開催され、7月29日までアーカイブ配信中! YouTubeにはダイジェスト動画も公開!

2016年を皮切りにシリーズ化されている舞台「おそ松さん」は、2023年にオール新キャストを迎え大成功を収めました。新F6としては今回初の単独ライブとなり、この日の為に書き下ろされた完全新曲がお披露目されたほか、先代キャストから引き継いだ曲も初披露されるなど、大盛況で幕を閉じた本公演のライブレポートをお届けします!

さらに、F6 LIVE「Destination」のBlu-ray&DVDが2025年1月29日(水)に発売決定しました!

舞台で披露したお馴染みの楽曲に加えて単独ライブで初披露の楽曲も!

2016年を皮切りに続く舞台「おそ松さん on STAGE」の歴史から、2023年11月〜12月に上演された舞台「おそ松さん on STAGE〜SIX MENʼS SHOW TIME〜2nd SEASON」ではキャストを一新。6つ子のイケメンver.である F6 を務めたのが、草地稜之さん、中本大賀さん、松井健太さん、磯野 亨さん、木村優良さん、松本勇輝さんの6名。

その新たな「F6」による単独ライブが豊洲PITにて開催! 舞台「おそ松さん on STAGE」から生まれ、“びっくりするほどルックスがいい”と謳われる”あの”6人組が新たに目指す目的地とは!?

豊洲 PITは、先代F6の1st LIVEツアー「Satisfaction」初日が行われた、いわばF6の”聖地”。 会場には懐かしさと期待が入り交じる中、松の形があしらわれたセットに彼らの自己紹介曲でもある「Introduction F」に合わせ、おそ松学園の制服を身に纏ったF6(おそ松/草地稜之、カラ松/中本大賀、チョロ松/松井健太、一松/磯野亨、十四松/木村優良、トド松/松本勇輝)が登場。

観客の声援に対し、カラ松(中本大賀)は「もっといけるだろ!」と会場を煽り、彼らのキレキレのダンスに会場はあっという間に熱気に包まれました。次に披露されたのは「Drea6 Co6e TrYOUe!!!!!!」。曲中にメンバーが魅せる腹チラに客席からは黄色い声が飛び交います。

冒頭の挨拶では、チョロ松(松井健太)は「ごきげんよう。カロリーを消費する準備はできていますか!?」とビューティージーニアスらしくスマートに会場を煽り、一松は「俺達がステージに立てば盛り上がるに決まってる。そうだろ?」とカリスマ的な台詞で会場を盛り上げます。おそ松(草地稜之)は、「今日は夢のような時間を楽しみましょう!よろしくお願いします!」と爽やかに挨拶を行いました。

続いては先代キャストから受け継がれている人気曲「“F”→U GO! -Many Money Make You Happy-」で会場を沸かすと、F6の代表曲といっても過言ではない「Forever 6ock You」で会場のボルテージは早くも最高潮に。おなじみの楽曲に、会場はペンライトの光が大きく波打ちました。

そして、MCをはさみ、黒を基調とした中にメンバーカラーがあしらわれたハードウェアな新衣装に着替えた彼らが一発目に披露したのは、先代キャストから受け継がれた楽曲「Magic Night Satisfaction」。初披露となる思いがけない楽曲に、客席からは驚きと再びこの曲が聴ける喜びが混じった歓声が飛び交いました。

続いても初披露となる先代から受け継いだ人気曲「FantaStIc X-tasy」では、テンポの早いキレのあるダンスと会場を煽りコール&レスポンスで畳み掛けるように客席を盛り上げました。

ここで改めて今回の新衣装をじっくり見せようと、おそ松(草地稜之)の提案で有名なファッションショーならぬ“スペコレ(SPACE コレクション)”が開催され、ステージをランウェイのように一人ずつ練り歩きF6らしいルックスの良さを生かしたコーナーで会場を沸かせました。

続いて披露されたのは、本公演の為の完全新曲「Compliance Destination」。F6ライブならではの独特なワードが散りばめられ、おそ松(草地稜之)×カラ松(中本大賀)、チョロ松(松井健太)×トド松(松本勇輝)、一松(磯野亨)×十四松(木村優良)で魅せられた距離の近いカップリングのダンスでは黄色い声援が飛び交い、初めて披露されたとは思えない盛り上がりをみせました。

次に披露された「SPACE SIX!!!!!!」では赤塚不二夫財閥に属するF6らしい、宇宙規模の壮大な愛の言葉で会場を沸かし、続く「Fo6ow Your Dreams!!!!!!」では客席との息ぴったりのコール&レスポンスで会場は一体感に包まれました。

エンディング挨拶では、トド松(松本勇輝)は「一緒に楽しめた?もっともっと楽しもう!」とキュートな笑顔に客席の心は撃ち抜かれ、十四松(木村優良)は「今日は帰さないけどいいよね?」とスイートプリンスらしい甘い台詞で会場を虜にしました。

続いて一松は「お前たちに会えたことは奇跡だと思っている。これからもよろしく頼む」とファンとの出会いを喜ぶと、チョロ松(松井健太)は「カロリーは消費できましたか?もっともっと盛り上げてくださいね!」と、カラ松(中本大賀)は「ブスども!最高の思い出作れたかー!?」とそれぞれ客席に問いかけると、大きな声援が跳ね返ってきました。

最後におそ松(草地稜之)が「みんなに出会えて心の底からかけがえのない存在だと思った。僕たちの背中を信じてついてきてね」と次の約束を交わし、続いての曲に。

そして本編最後の曲は、昼公演のみで初披露された「Good Looks, Good Night」。これまでとは打って変わり、ミドルバラードで落ち着いた個性豊かな美声が響き渡り、曲中の「愛してるよ」という言葉に会場は惹き込まれました。

F6コールが響き渡る中、Tシャツに着替え登場したF6メンバーの手にはメンバーカラーのティッシュ箱。前作でも好評だったティッシュパフォーマンスが受け継がれており、ステージ頭上からティッシュが舞う中「Take Out Tissue」が披露されました。

アンコール2曲目は、この日2回目となる大人気曲「FantaStIc X-tasy」。客席との掛け合いでは一番の盛り上がりを見せ、6つ子のイケメンver.の名にふさわしいクールでかっこいい姿を魅せると、ラストは本公演で披露した完全新曲「Compliance Destination」をおかわり。“びっくりするほど”最高のパフォーマンスで会場を魅了し続けた本公演は、大盛況で幕を閉じました。

夜公演では、先代から受け継いだ「WAKE UP! 〜SIX MENʼS SHOW TIME!!!!!!〜」、「プレシャス・アセット」、「箱ティッシュサンバ」が初披露の豪華セットリストとなり、本作のファンにとっても大変嬉しい公演となりました。

なお、本公演は配信も行っており、配信チケットは2024年7月29日(月)19時まで受付中。通しチケットには、稽古映像、公演当日の全景映像に加え、キャストサイン付きのデジタルライブフォトセットが特典として付いてきます。

フレッシュなメンバーによって構成された新生・F6が歩み出す、新たな「Destination」(目的地)への軌跡をお見逃しなく!



・#F6 LIVE「Destination」最速ダイジェスト映像公開!アーカイブチケット発売中!(〜7/29(月)19:00迄)

https://youtu.be/WL6v5KjFRFk?si=5c1MnBDnO_8G1cUK

さらに、本公演が収録されたBlu-rayと、本公演で披露された楽曲に加え、2023年秋に開催された「おそ松さん on STAGE 〜SIX MENʼS SHOW TIME〜2nd SEASON」でも登場した楽曲を収録した MUSIC ALBUM が2025年1月29日(水)に発売されることが決定しました。

Blu-rayの特典映像には、稽古、当日のバックステージ映像が収録されるほか、初回封入特典として特製ブックレットが封入されます。

2024年8月29日(木)よりサンシャイン劇場にて新・喜劇「おそ松さん」の公演も決定しており、チケット受付中です!

F6 LIVE「Destination」セットリスト ☆印は初披露

M1. Introduction F

M2. Drea6 Co6e TrYOUe!!!!!! 【昼公演】

WAKE UP! ~SIX MENʼS SHOW TIME!!!!!!~ 【夜公演】☆

M3. “F”→U GO! -Many Money Make You Happy-

M4. Forever 6ock You

M5. Magic Night Satisfaction ☆

M6. FantaStIc X-tasy ☆

M7. Compliance Destination ☆完全新曲

M8. SPACE SIX!!!!!!

M9. Fo6ow Your Dreams!!!!!!

M10. Good Looks, Good Night 【昼公演】☆

プレシャス・アセット 【夜公演】☆

EN11. Take Out Tissue 【昼公演】

箱ティッシュサンバ 【夜公演】☆

EN12. FantaStIc X-tasy

EN13. Compliance Destination

F6 LIVE「Destination」公演情報&アーカイブチケット情報

■日 程

2024 年 7 月 15 日(月・祝)

【昼公演】 開場 14:00 開演 15:00

【夜公演】 開場 18:00 開演 19:00

■会 場

【東京】豊洲 PIT

〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1−23

■出演者

【おそ松/F6】草地稜之 【カラ松/F6】中本大賀 【チョロ松/F6】松井健太

【一松/F6】磯野亨 【十四松/F6】木村優良 【トド松/F6】松本勇輝

■配信チケット

チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/destination/

イープラス: https://eplus.jp/destination-st/

楽天チケット: https://r-t.jp/f6-broadcast

ローチケ: https://l-tike.com/event/mevent/?mid=726418

ミクチャ: https://f6.live.mixch.tv/

■配信チケット券種

17 月 15 日(月)15:00 公演配信チケット \3,900(税込)

27 月 15 日(月)19:00 公演配信チケット \3,900(税込)

3【通しチケット】特典付き通しコンプリートチケット 7,700(税込)

■【通しチケット】特典付き通しコンプリートチケットについて

【通しチケット】特典付き通しコンプリートチケットは、7 月 15 日(月)15:00 公演、19:00 公演をご視聴いただけます。

ご購入いただいた方の特典として、稽古映像、公演当日の全景映像、公演当日に撮影した出演者それぞれのサイン付きのデジタルフォトセットが特典として付きます!

※デジタルフォトセットは、出演者のソロでの写真に出演者それぞれのサインを添えて、6名セットでお送りさせていただきます。

※特典内容は変更になる可能性がございます。

■受付日時

2024 年 7 月 5 日(金)18:00 ~2024 年 7 月 29 日(月)19:00

■アーカイブ視聴期間

各公演終了後~2024 年 7 月 29 日(月)23:59

※アーカイブ開始日時は状況により前後する場合がございます。

※内容は一部変更になる可能性がございます。

■特典映像視聴期間

2024 年 7 月 22 日(月)18:00~2024 年 7 月 29 日(月)23:59

※特典映像開始日時は状況により前後する場合がございます。

※内容は一部変更になる可能性がございます。

■デジタルフォトセットダウンロード期間

2024 年 8 月 1 日(木)18:00~2024 年 8 月 8 日(木)23:59

※ダウンロード方法などは後日メールにてご案内させていただきます。

※ダウンロードリンクを SNS での公開、第三者への画像の共有、商用利用などはいかなる場合があっても禁止とさせていただきます。

■主催

エイベックス・ピクチャーズ株式会社

Blu-ray&MUSIC ALBUM 2025.1.29 (水) 発売決定!

■F6 LIVE「Destination」 Blu-ray

発売日:2025 年 1 月 29 日(水)

価格:9,900 円(税込)収録内容:Blu-ray 2 枚

[DISC1] LIVE 映像

[DISC2] 特典映像:稽古・バックステージ映像

[初回封入特典] 特製ブックレット

■F6 LIVE「Destination」 MUSIC ALBUM

発売日:2025 年 1 月 29 日(水)

価格:3,850 円(税込)収録内容:CD1 枚

F6 LIVE 「Destination」で初披露の楽曲はもちろん、「おそ松さん on STAGE~SIX MENʼS SHOW TIME~2nd SEASON」でも登場したF6の楽曲を豪華収録!

新・喜劇「おそ松さん」

■日 程

2024 年 8 月 29 日(木)~9 月 2 日(月)

■劇 場

サンシャイン劇場

〒170-8630 東京都豊島区東池袋3丁目1−4 サンシャインシティ 文化会館ビル 4F

■出演者

【おそ松】中西智也 【カラ松】大野紘幸 【チョロ松】杉咲真広

【一松】三井淳平 【十四松】中村碧十 【トド松】本間一稀

【トト子】太田夢莉 【イヤミ】瀬戸祐介 【チビ太】kayto 【橋本にゃー】福山絢水

※出演者は変更になる可能性がございます。

■チケット

・プレミアムチケット(1 階席・チェキ風カード 6 枚セット付き):12,100 円(税込/全席指定)

・一般チケット(2 階席):8,800 円(税込/全席指定)

※未就学児の入場は不可となります

公式サイト:https://osomatsusan-stage-2nd.com/shinkigeki/

■公式 HP:https://osomatsusan-stage-2nd.com/f6/

■公式 X(旧:Twitter):@osomatsu_stage ハッシュタグ:#F6

■公式 TikTok:@osomatsu_stage

■YouTube: https://www.youtube.com/@osomatsusan-stage

(C)赤塚不二夫/「おそ松さん」on STAGE 製作委員会 2024

関連記事:

初披露楽曲満載!「おそ松」「スタミュ」「パラライ」2.5次元作品が夢の競演『STAGE FES 2023-2024』(ステフェス)セトリ付きレポ 1月8日まで見逃し配信中

https://otajo.jp/116114