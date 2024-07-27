相模原vs金沢 スタメン発表
[7.27 J3第23節](ギオンス)
※18:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 16 高野遼
MF 20 若林龍
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 18 三鬼海
DF 28 小笠原佳祐
MF 25 田中陸
MF 48 植田啓太
FW 9 藤沼拓夢
FW 39 瀬沼優司
監督
シュタルフ悠紀
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 39 庄司朋乃也
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 55 平智広
MF 10 嶋田慎太郎
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰
※18:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 16 高野遼
MF 20 若林龍
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 18 三鬼海
DF 28 小笠原佳祐
MF 25 田中陸
MF 48 植田啓太
FW 9 藤沼拓夢
FW 39 瀬沼優司
監督
シュタルフ悠紀
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 39 庄司朋乃也
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 55 平智広
MF 10 嶋田慎太郎
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
FW 11 杉浦恭平
監督
伊藤彰