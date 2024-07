今週のUKアルバム・チャートは、先週、初登場1位に輝いたエミネムの最新作『The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce)』が首位をキープした。2位には、オリヴィア・ロドリゴの『GUTS』がヴィニール盤のデラックス・エディションがリリースされたことで先週の22位から大きく再浮上。3位には、英国のパンク・ロック・デュオ、スレイヴスが2022年終わりにソフト・プレイと改名後、初めてリリースしたアルバム『Heavy Jelly』が初登場した。

Your brand-new Official Albums Chart Top 100 is HERE: https://t.co/BIoxscIz2d

Please Please Please knocks Espresso off Number 1 to claim a fourth week at the top of the UK's Official Singles Chart

今週はこのほか、英国のロック・バンド、グラス・アニマルズの通算4枚目のスタジオ・アルバム『I Love You So F***ing Much』が5位に初登場している。シングル・チャートは、サブリナ・カーペンターの「Please Please Please」が先週の2位から再浮上し、非連続4週目の1位に輝いた。2位には、ビリー・アイリッシュの「BIRDS OF A FEATHER」が5位から浮上し、チャート・イン後10週目で最高位をマークした。3位には、チャペル・ローンの「Good Luck, Babe!」が先週の6位から浮上し、こちらはチャート・イン後16週目で最高位につけた。今週新たにトップ10入りした新曲は2曲あり、BTSのJIMINの新ソロ・シングル「Who」が4位、リトル・ミックスのジェイド(・サールウォール)のソロ・デビュー・シングル「Angel Of My Dreams」が7位にチャート・インしている。Ako Suzuki