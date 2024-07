BTS ジミン、タイトル曲「Who」が英オフィシャルシングルチャートで4位に…自己最高記録

BTS(防弾少年団)のジミンが、入隊中もイギリスの音楽市場で確固たる存在感をアピールした。26日(現地時間)に発表されたイギリスのオフィシャルチャートによると、ジミンの2ndソロアルバム「MUSE」のタイトル曲「Who」がオフィシャルシングルチャートに4位としてランクインした。これはソロ曲基準でジミンの通算6回目のチャートインであり、自己最高記録でもある。ジミンは昨年、BIGBANGのSOLと一緒に歌った「VIBE (feat. Jimin of BTS)」(96位)でオフィシャルチャートに初めて入った。続いて自身の1stソロアルバム「FACE」の先行公開曲「Set Me Free Pt.2」(30位)、タイトル曲「Like Crazy」(8位)、歌唱に参加した映画「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト」のOST(挿入歌)「Angel Pt. 1 (Feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long / FAST X Soundtrack)」(82位)でオフィシャルシングルチャートにランクインした。ニューアルバムの先行公開曲「Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco)」(46位)もこのチャートに名前を挙げた。

「Who」は「Single Sales」「Single Download」「PhysicalSingle Sales」などのチャートで1位を総なめにし、ジミンの世界的な底力を証明した。「MUSE」はオフィシャルアルバムチャートで56位を記録した。ソロアルバム基準でジミンがこのチャートにランクインしたのは今回が初めてだ。「MUSE」は「Album Download」(3位)、「Album Sales」(14位)など多数のチャートで上位圏にランクインした。「Who」は26日、Spotifyが発表した最新「Weekly Top Song Global」(集計期間:7月19〜25日)で1位を記録した。この曲は25日付の「Daily Top Song Global」で3日連続(23〜25日付)1位をキープしながら人気を誇った。「MUSE」は「Weekly Top Album Global」で3位を記録した。このアルバムはシンガポール、タイ、ベトナムなど8の国と地域の「Weekly Top Album」で1位にランクインし、19の国と地域の「Weekly Top Album」の10位圏に入った。19日に発売された「MUSE」はインスピレーションの源を探しに行く旅程が収められているアルバムだ。ジミンは収録曲7曲のうち、6曲の作詞作曲に参加し、伝えたいことを率直に表現した。タイトル曲の「Who」は会ったことのない誰かを恋しがる切ない状況と混乱した感情を歌うヒップホップR&Bジャンルの曲だ。