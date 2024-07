■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(27日・前日計量)あす28日開催のRIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する選手の公開計量が27日に都内で行われ、第10試合で対戦するマニー・パッキャオと安保瑠輝也は、ともにリミットの69キロをクリアした。ボクシング世界6階級制覇のスーパースターとの試合を1ヶ月前にオファーされた段階で、体重は82キロほどだった安保。そこからハードなボクシングトレーニングと過酷な減量を並行させ、68.75キロで計量をクリアした(パッキャオは68.05キロ)。

初めてパッキャオに対峙した安保は、フェイスオフ後にリスペクトを込めて握手をするも、マイクを握って「明日は伝説に衝撃の一撃を喰らわすので、楽しみにしといてください!」と宣言すると、集まった観客に向けて「盛り上がっていくぞー!」と吠えて、大きな歓声を浴びた。対するパッキャオは「榊原社長、時間をかけてこのような機会を作ってください、ありがとうございます。明日は力を最大限に発揮したいと思います」とあいさつし、母国フィリピンの国旗を背負ってファンにアピールした。なお、計量会場にはた“ボクシング界の問題児”ライアン・ガルシアが来場。パッキャオと交流を楽しんだほか、SNSで挑発を受けていた皇治と乱闘寸前の騒ぎを起こすなど、存在感を発揮していた。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整