◆竹内涼真、“和彫り”際立つオフショット公開

【モデルプレス=2024/07/27】俳優の竹内涼真が15日、自身のInstagramを更新。逞しい背筋を披露し、反響が寄せられている。セガの人気ゲーム「龍が如く」シリーズの実写作品であるAmazon Originalドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」(10月25日配信開始)で主演を務める竹内。この日は「Can't wait for October to arrive for everyone!(10月が来るのが待ちきれません)」とつづり、オフショットを公開した。これまで、自身のInstagramで鍛え上げられた逞しい背筋を披露していた竹内。この日の投稿では、撮影のため背筋に“和彫り”のペイントが入ったドラマのオフショットを投稿していた。この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「もはや芸術作品」「素晴らしい再現度」「期待大」と反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】