IS:SUE(C)LAPONE GIRLS

日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」ファイナリストRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組ガールズグループ「IS:SUE」(イッシュ)が、フジテレビ夏の大型イベント「お台場冒険王2024人気者にアイLAND」の屋外特設会場「冒険ランド」内「ISLAND□STADIUM アイランドスタジアム」(□はハートマーク)で開催された「めざましライブ」に登場し、夏フェス初登場とは思えないほどの圧巻のパフォーマンスを見せた。

【写真】IS:SUE「めざましライブ」の模様

フジテレビ夏の大型イベント「お台場冒険王2024人気者にアイLAND」の屋外特設会場「冒険ランド」内「ISLAND□STADIUM アイランドスタジアム」で開催された「めざましライブ」にIS:SUEが出演した。

炎天下の中「夏フェス初参加のIS:SUEを一目見たい」と会場に集まったREBORN(IS:SUEのファンネーム、リボン)。登場SEが鳴り始めると、自然と手拍子が沸き起こり場内の熱気が高まっていく。夏らしいエスニックなムードのカラフルな衣装を着用し、涼しげなヘアメイクをした4人が堂々と登場した。デビュー曲「CONNECT」のイントロが流れ出すと、会場のボルテージは一気にアップ。IS:SUEのYouTubeチャンネルに公開されている動画「'CONNECT' Cheering Guide」を予習してきたREBORNにより掛け声、手拍子ともに完璧。1人1人が異彩を放つダンスブレイクでも興奮の歓声が起こり、IS:SUEと共に華やかなステージを作り上げた。

その後で「One of a kind! We are IS:SUE」と元気よく挨拶し、自己紹介。そして「次の曲だけ、撮影OKです!」とNANOがサプライズ発表し、「夏を感じて欲しくて、夏の曲をカバーします」とRINOが紹介。BONNIE PINKの「A Perfect Sky」を披露した。

4人のカルテットが夕暮れの夏空に響くと暑苦しさは消え、爽やかな空間に。ファンのカメラにアピールしたり、ステージの両端を行き来しながらながら、心地良さそうに歌う4人の姿は野外ステージならではの楽しさを感じさせた。

MCでの話題は夏のお祭りにちなんで好きな屋台について。YUUKIが焼きそば、RINOがじゃがバター、RINが焼き鳥、RINOがかき氷と回答。屋外特設会場「冒険ランド」の中で販売されているかき氷やLE SSERAFIMのコラボパフェを本番前にみんなで食べていたとエピソードを話し、メンバーもしっかり満喫していたようだ。

「IS:SUEとREBORNのこれからを約束する楽曲」と紹介した上で、ラストに披露されたのはR&Bサウンドが心地よい「STATIC」。この4人だからこそ表現できるしなやかなダンスを見せ、ファンに感謝をした上でステージを後にした。

その後、ファンが大きな声で「アンコール」。初めてのアンコール声援を聞き、YUUKIとRINがバブルガン、NANOが自撮り棒、RINOがひまわりを持って4人は嬉しそうに登場。ライブ本編では撮影に集中していたファンも手を空に掲げ、気持ち良さそうに揺れながら再び「A Perfect Sky」を歌い、メンバーたちはファンの声援にできるだけ多く答えていた。さらに、曲終わり最後の挨拶をしていると、RINは嬉しさのあまり涙。最後には4人揃って「また必ず会いましょう!」と一言言い、会場を後にした。

6月19日にデビューシングルとしてリリースした『1st IS:SUE』は初週13万3769枚にてBillboard JAPAN Top Singles Sales1位を獲得。またオリコン週間シングルランキング(7/1 付)に加え、オリコン週間合算シングルランキング(7/1付)でも初登場1位に。『1st IS:SUE』はその名の通り、グループとしての「創刊」を意味する。幾多の試練を経験する中で生まれたメンバー同士のつながりや、彼女たちを応援し待っていてくれたファンへの「感謝」と「これからも変わらない気持ち」が詰まった作品が堂々の1位を飾った。

なお、この日のステージは7月29日にフジテレビ「めざましテレビ」内にて放送予定。今後も8月1日KANSAICOLLECTION 2024 AUTUMN&WINTER、8⽉7⽇2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN など、続々とライブイベント出演が決定している。