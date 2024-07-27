¿ä¤·¤Î¼Ì¿¿¤ËÆ±Î½¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ß¡£¼ÙËâ¼Ô¤Ï¡È¾Ã¤·¥´¥à¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤Ç¾Ãµî!?¡¿¿ä¤·¤Î°Ù¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¨
¡Ø¿ä¤·¤Î°Ù¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¤ª¡¼¤Ï¤·¤ë¤¤/ÃÝ½ñË¼¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¿·¿ÍSE¡¦ºùÅÄÀéÆà¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ï¡¢Æ±¤¸²ñ¼Ò¤ËÌ³¤á¤ëÉÔ°¦ÁÛ¤ÊÀ÷Ã«¥Á¡¼¥Õ¡£ºÎÍÑÌÌÀÜ¤ÎÆü¤Ë¤µ¤µ¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Èà¤Î¾Ð´é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤ºÌ´Ãæ¤Ë¡ª ÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿¦¾ì¤ÇËèÆü¿ä¤·³è¤ËÎå¤à¡£ÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Îä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¿ä¤·¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡½¡½¡£º£Æü¤âÈà½÷¤Ï¡È¿ä¤·¤´¤È¡É¤ËÎå¤à¡ª ÀéÆà¤ÎÁ´ÎÏ¿ä¤·³è¥ï¡¼¥¥ó¥°¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¿ä¤·¤Î°Ù¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¿ä¤·¤Î°Ù¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä