7月27日のDeNA-巨人のスタメン

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◇プロ野球セ・リーグ　DeNA-巨人（27日、横浜スタジアム）

DeNAの先発予定だった平良拳太郎投手が腰の違和感で、急きょ、山崎康晃投手が先発することが決定。山崎投手にとってはこれがプロ初先発となります。

また、前日の試合で初回に右すね付近に死球を受け、途中交代した佐野恵太選手は3番レフトでスタメン出場。ショートには大和選手が入っています。

巨人は新外国人モンテス選手が初スタメン。坂本勇人選手にかわり、6番サードに入ります。前日の初打席ではヒットを放っていて、阿部慎之助監督が「スタメンで使いたくなるよね」と話していました。

【DeNA】 　　　【巨人】

1 (右) 梶原昂希 　1 (右) 丸佳浩

2 (中) 桑原将志 　2 (二) 吉川尚輝

3 (左) 佐野恵太 　3 (中) ヘルナンデス

4 (二) 牧秀悟 　　4 (左) 岡本和真

5 (三) 宮崎敏郎　 5 (一) 大城卓三

6 (捕) 山本祐大 　6 (三) モンテス

7 (一) フォード 　7 (捕) 岸田行倫

8 (遊) 大和 　　　8 (遊) 泉口友汰

9 (投) 山崎康晃 　9 (投) 井上温大　　　