【スタメン】DeNAは試合の約2時間前に山崎康晃が先発に 前日右足死球の佐野恵太は3番レフト 巨人はモンテスが初スタメン
◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人（27日、横浜スタジアム）
DeNAの先発予定だった平良拳太郎投手が腰の違和感で、急きょ、山崎康晃投手が先発することが決定。山崎投手にとってはこれがプロ初先発となります。
また、前日の試合で初回に右すね付近に死球を受け、途中交代した佐野恵太選手は3番レフトでスタメン出場。ショートには大和選手が入っています。巨人は新外国人モンテス選手が初スタメン。坂本勇人選手にかわり、6番サードに入ります。前日の初打席ではヒットを放っていて、阿部慎之助監督が「スタメンで使いたくなるよね」と話していました。
【DeNA】 【巨人】
1 (右) 梶原昂希 1 (右) 丸佳浩
2 (中) 桑原将志 2 (二) 吉川尚輝
3 (左) 佐野恵太 3 (中) ヘルナンデス
4 (二) 牧秀悟 4 (左) 岡本和真
5 (三) 宮崎敏郎 5 (一) 大城卓三
6 (捕) 山本祐大 6 (三) モンテス
7 (一) フォード 7 (捕) 岸田行倫
8 (遊) 大和 8 (遊) 泉口友汰
9 (投) 山崎康晃 9 (投) 井上温大