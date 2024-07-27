¹âÎæ¥Ò¥Ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡É¹õÅ·»È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¹âÎæ¥Ò¥Ê¤¬26Æü(¶â)¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¡É¹õÅ·»È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¹âÎæ¥Ò¥Ê¤Î¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¹õÅ·»È¥·¥ç¥Ã¥È
¹â¿ÈÄ¹¤È¡¢Ä¶¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¹âÎæ¥Ò¥Ê¡£¤Û¤Ã¤½¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¾®´é¤Î¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Ð¥º½÷²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÎæ¤Ï26Æü¡Ö·¯¤ÏËÍ¤ÎàÅ·»ÈáÍÍ¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£Ã«´Ö¤È¥¦¥¨¥¹¥È¡¢ÂÀ¤â¤â¤Þ¤ÇìÔÂô¤ËÏª½Ð¤·¤¿¡¢¥Õ¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡É¹õÅ·»È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¤Û¤ó¤È¤ËÅ·»È¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Å·»ÈÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ½÷¿À¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¹âÎæ¥Ò¥Ê¡¢¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡Ù¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¡Ö²èÌÌ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¹âÎæ¥Ò¥Ê¤Î¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¹õÅ·»È¥·¥ç¥Ã¥È
¹â¿ÈÄ¹¤È¡¢Ä¶¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¹âÎæ¥Ò¥Ê¡£¤Û¤Ã¤½¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡õ¾®´é¤Î¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Ð¥º½÷²¦¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÎæ¤Ï26Æü¡Ö·¯¤ÏËÍ¤ÎàÅ·»ÈáÍÍ¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£Ã«´Ö¤È¥¦¥¨¥¹¥È¡¢ÂÀ¤â¤â¤Þ¤ÇìÔÂô¤ËÏª½Ð¤·¤¿¡¢¥Õ¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡É¹õÅ·»È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡Á¤Û¤ó¤È¤ËÅ·»È¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Î¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Å·»ÈÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ½÷¿À¤Ç¤¹¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¹âÎæ¥Ò¥Ê¡¢¡ØNEEDY GIRL OVERDOSE¡Ù¤¢¤á¤Á¤ã¤ó¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¡Ö²èÌÌ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼