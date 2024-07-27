¡È»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡É¥á¥Ã¥Ä¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬½Ð¾ì40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ë...º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï8ÅÀÂæ
MLB¡¦¥á¥Ã¥Ä¤¬ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤ò¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ê40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤·¤¿(DFA)¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ£Ï²Åê¼ê¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤ò´õË¾¤¹¤ëµåÃÄ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Í³·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é1Ç¯·ÀÌó¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·º£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï5»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨12.27¤ÈÂçÍðÄ´¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¹ß³Ê¡£5·î¤Ë¤Ï60Æü´Ö¤Î¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È(IL)Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿18»î¹ç¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨8.27¤È°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¯Åêµå¤¬Â³¤¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Ï²Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÆ£Ï²¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¤¬ÀïÎÏ³°¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡×¡ÖÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£