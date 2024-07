■『Yogibo presents 超RIZIN.3』試合前インタビュー(27日・前日計量)あす28日開催のRIZIN史上最大規模のビッグイベント『超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に出場する選手の公開計量が27日に都内で行われ、メインイベントで対戦する朝倉未来と平本蓮はともにリミットの66キロをクリアした。前日に予定されていた公式インタビューを欠席した平本だったが、SNSでは昨晩から過酷な水抜きの様子を公開しており、見事に計量をクリア。朝倉とのフェイスオフを終えるとマイクを持ち「朝倉ミクロと試合するために本当に過去最高、格闘技人生すべてをかけてやってきました。明日は勝ってありがとうを伝えます」と意気込みを語った。

一方の朝倉は体重計の上で笑顔を見せるなど順調な仕上がりを感じさせ、「やることやってきたので、明日はすごい試合を見せます」と述べると、手を上げてファンの歓声に応えた。そのほか、第10試合で対戦するマニー・パッキャオと安保瑠輝也をはじめ、出場全22選手が計量をクリアした。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・第11試合 フェザー級 特別ルール(5分5ラウンド)朝倉未来 vs. 平本蓮・第10試合 RIZINスタンディングバウト 69キロマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・第9試合 フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・第8試合 フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・第7試合 59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・第6試合 バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・第5試合 ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・第4試合 スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・第3試合 フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・第2試合 ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・第1試合 フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整