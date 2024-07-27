　清水エスパルスは27日、IAIスタジアム日本平で同日18時30分から行われるスタッド・ランス戦について、SBSテレビ公式YouTubeチャンネルでライブ配信されることが決定したと発表した。

　クラブは公式X(旧ツイッター/@spulse_official)で「超緊急!無料!独占!」としてライブ配信を告知。ファンから「最高です!」「うおおぉぉぉ!!!」「ありがとうございます!!!!!」と喜びの声が次々と寄せられた。

　スタッド・ランスにはFW伊東純也とFW中村敬斗が所属。同クラブは24日にヤマハスタジアムでジュビロ磐田とも対戦し、1-1で引き分けている。