清水の“超緊急”告知にファン歓喜「最高!」「ありがとうございます!」スタッド・ランス戦を無料配信へ
清水エスパルスは27日、IAIスタジアム日本平で同日18時30分から行われるスタッド・ランス戦について、SBSテレビ公式YouTubeチャンネルでライブ配信されることが決定したと発表した。
クラブは公式X(旧ツイッター/@spulse_official)で「超緊急!無料!独占!」としてライブ配信を告知。ファンから「最高です!」「うおおぉぉぉ!!!」「ありがとうございます!!!!!」と喜びの声が次々と寄せられた。
スタッド・ランスにはFW伊東純也とFW中村敬斗が所属。同クラブは24日にヤマハスタジアムでジュビロ磐田とも対戦し、1-1で引き分けている。
クラブは公式X(旧ツイッター/@spulse_official)で「超緊急!無料!独占!」としてライブ配信を告知。ファンから「最高です!」「うおおぉぉぉ!!!」「ありがとうございます!!!!!」と喜びの声が次々と寄せられた。
◤◢◤◢◤◢— 清水エスパルス公式 (@spulse_official) July 27, 2024
#0727vsスタッド・ランス
LIVE配信はこちら17:30〜
SBSテレビ公式YouTubeチャンネル
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