ÁÆÉÊ¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¤ÎºÊ¡¦¶áÆ£Àé¿Ò¤ËË½¸À¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤ï¥¢¥¤¥Ä¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬¡¢£²£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡££²£°¡¢£²£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²Æ¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ö£Æ£Î£Ó£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤³Ø±àº×¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡ÖÁÆÉÊ¥²¡¼¥à¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤Î¼ÂÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¥²¡¼¥à¤Ç°¸ý¤ò¸À¤¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó£²£°¿Í¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»öÁ°¤ËµöÂú¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¡¢·Ë¾®»Þ¤Î£´¿Í°Ê³°¤Î£±£¶¿Í¤ÏµöÂú¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â²¿¿Í¤«¸À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¤Þ¤¡Ê¬¤«¤ë¤ä¤ó¡£¤³¤ì¡¢Ì¾Á°¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤«¤é¸À¤ï¤ó¤±¤É¤µ¡£¤ªÁ°ÃÇ¤ë¤Ê¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ä¥Ä£±¿Í¤ª¤Ã¤Æ¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥à¥«¤Ä¤¯¤Í¤ó¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤Î¤»¤¤¤ä¤¬¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¼«Í³¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤¬ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¶áÆ£Àé¿Ò¡£Ê¢Î©¤Ä¤ï¥¢¥¤¥Ä¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡£¥¯¥½¤ä¤í¡×¤È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£¤ÎÌ¾Á°¤òË½Ïª¡£
¡¡ÂÀÅÄ¡¦¶áÆ£É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¤¥¸¤ë´ë²è¤À¤Ã¤¿¤¬ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÂÀÅÄÉ×ºÊÃÇ¤ë¡©¡¡Ã¶Æá¤Î´éÎ©¤Æ¤Ø¤ó¤«¤¡¡Á¡£Ê¢Î©¤Ä¤ï¡Á¡¢¶áÆ£Àé¿Ò¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¶áÆ£Àé¿Ò¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£