7月27日、札幌競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（ダ1700m）は、武豊騎乗の1番人気、オルゴーリオ（牡3・美浦・菊沢隆徳）が勝利した。3/4馬身差の2着にドッビアーコ（牡3・栗東・奥村豊）、3着にリュクスドレフォン（牡4・栗東・平田修）が入った。勝ちタイムは1:46.1（良）。

2番人気で角田大河騎乗、ゼンダンスカイ（牡3・栗東・角田晃一）は、5着敗退。

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札幌8R・オルゴーリオと武豊騎手

未勝利から2連勝

武豊騎乗の1番人気、オルゴーリオがデビューから2連勝を飾った。レースでは先行争いを見ながら5番手を追走。外目を通りながら勝負どころでは先行集団に並びかけていくと、直線でもしぶとい伸び脚を繰り出してじわじわと抜け出した。5月の未勝利からの連勝で素質馬が能力を発揮した。

オルゴーリオ 2戦2勝

（牡3・美浦・菊沢隆徳）

父：Mor Spirit

母：Holy Wow

母父：Put It Back

馬主：ノルマンディーサラブレッドレーシング

生産者：Dennis Crooks & George Bates