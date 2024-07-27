関越Sを制したクルゼイロドスル(撮影：下野雄規)

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　27日、新潟競馬場で行われた関越ステークス(3歳上・オープン・芝1800m)は、中団追走から直線で各馬を差し切った川田将雅騎手騎乗の3番人気クルゼイロドスル(牡4、栗東・高橋義忠厩舎)が、好位から脚を伸ばした5番人気トゥデイイズザデイ(牡5、栗東・池江泰寿厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒0(良、コースレコード)。

　さらにハナ差の3着に2番人気セレシオン(牡5、栗東・友道康夫厩舎)が入った。なお、1番人気アスコルティアーモ(牝4、美浦・林徹厩舎)は9着に終わった。

　勝ったクルゼイロドスルは、父ファインニードル、母スタリア、その父アルカセットという血統。昨年1月のジュニアC以来のオープン戦勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆クルゼイロドスル(牡4)
騎手:川田将雅
厩舎:栗東・高橋義忠
父:ファインニードル
母:スタリア
母の父:アルカセット
馬主:ゴドルフィン
生産者:ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】
1着　クルゼイロドスル　3人気
2着　トゥデイイズザデイ　5人気
3着　セレシオン　2人気
4着　アルビージャ　9人気
5着　グランスラムアスク　6人気
6着　フライライクバード　7人気
7着　ガストリック　8人気
8着　カルリーノ　14人気
9着　アスコルティアーモ　1人気
10着　ホウオウリアリティ　12人気
11着　コスモカレンドゥラ　15人気
12着　スパイラルノヴァ　10人気
13着　シルトホルン　4人気
14着　ブラックマジック　13人気
15着　ハーランズハーツ　11人気