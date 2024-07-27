27日、新潟競馬場で行われた関越ステークス(3歳上・オープン・芝1800m)は、中団追走から直線で各馬を差し切った川田将雅騎手騎乗の3番人気クルゼイロドスル(牡4、栗東・高橋義忠厩舎)が、好位から脚を伸ばした5番人気トゥデイイズザデイ(牡5、栗東・池江泰寿厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分44秒0(良、コースレコード)。

さらにハナ差の3着に2番人気セレシオン(牡5、栗東・友道康夫厩舎)が入った。なお、1番人気アスコルティアーモ(牝4、美浦・林徹厩舎)は9着に終わった。

勝ったクルゼイロドスルは、父ファインニードル、母スタリア、その父アルカセットという血統。昨年1月のジュニアC以来のオープン戦勝利となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆クルゼイロドスル(牡4)

騎手:川田将雅

厩舎:栗東・高橋義忠

父:ファインニードル

母:スタリア

母の父:アルカセット

馬主:ゴドルフィン

生産者:ダーレー・ジャパン・ファーム

【全着順】

1着 クルゼイロドスル 3人気

2着 トゥデイイズザデイ 5人気

3着 セレシオン 2人気

4着 アルビージャ 9人気

5着 グランスラムアスク 6人気

6着 フライライクバード 7人気

7着 ガストリック 8人気

8着 カルリーノ 14人気

9着 アスコルティアーモ 1人気

10着 ホウオウリアリティ 12人気

11着 コスモカレンドゥラ 15人気

12着 スパイラルノヴァ 10人気

13着 シルトホルン 4人気

14着 ブラックマジック 13人気

15着 ハーランズハーツ 11人気