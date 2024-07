ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回はやさしい肌触りで寝心地のいい「ムーミン」デザインの綿素材を使った敷きパッドを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」綿素材を使った敷きパッド

価格:シングル 3,990円(税込)、セミダブル 4,990円(税込)、ダブル 5,990円(税込)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

さらっとした綿素材を使用した、通年使える「ムーミン」デザインの綿素材を使った敷きパッドがベルメゾンに登場。

ほどよい中わた入りのやさしい肌ざわりで、ふんわりとした寝心地です。

洗濯機洗いできてお手入れ簡単なのもうれしいポイント。

お布団でもベッドのマットレスにも、お家の寝具に合せて使えます!

敷きパッドにはお花畑で遊ぶ「ムーミン」と「リトルミイ」の姿がかわいらしいデザインを使用。

他のカバーリングとも合わせやすい色使いなので、寝室にもマッチします☆

通年で使えて快適な寝心地の、「ムーミン」デザインの中わた入り敷きパット。

綿素材を使った敷きパッドは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post やさしい色使いと肌触りで寝心地も快適!ベルメゾン「ムーミン」綿素材を使った敷きパッド appeared first on Dtimes.