ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、人数や使い方に合わせて伸縮できる、ディズニーデザイン「エクステンションリビングテーブル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「エクステンションリビングテーブル」

© Disney

価格:34,900円(税込)

※別途、2,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:幅120〜180、奥行60、高さ38cm

伸長部天板高さ:35cm

耐荷重量:【天板(本体)】30kg、【天板(伸長側)】15kg

キャスター付き(伸長側天板の脚部のみ)

脚部のみ取り付け

製品重量:26.5kg

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

人数や使い方に合わせて伸縮する、ミッキーモチーフデザインのテーブル。

あたたかみのある木目柄、そしてどのようなインテリアとも相性の良いナチュラルなカラーがとってもおしゃれ!

さらにしっかりとした作りで重みがあるため、伸縮式でも安定感があります。

© Disney

普段は最小幅(120cm)で使用し、来客のある日は最大幅(180cm)まで伸ばせばゆったりとおもてなしができます。

天板が広がれば並んでラクに座れるので、ママはパソコン、子どもは宿題やお絵描きなど、家族で一緒に使えるのも魅力的☆

© Disney

それから天板のミッキーモチーフは埋め木の手法で表現されています。

四隅のミッキーモチーフがかわいいアクセントに!

また天板や幕板、脚部などは角を落とし、安全性にも配慮した子どもにもやさしいフォルムになっています。

脚部には隠しキャスターも◎

伸縮時にスムーズに動かすことができます。

年末年始・長期休暇などで、人が集まるお宅にはうってつけ!

人数や使い方に合わせて伸縮できる、ディズニーデザイン「エクステンションリビングテーブル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

