ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ノンワイヤーなのに安定感もしっかりとしている「リラックスブラジャー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/リトル・マーメイド」リラックスブラジャー

© Disney

価格:各2,990円(税込)

サイズ:M、L、LL、3L

適応サイズ(バスト):【M】79〜87、【L】86〜94、【LL】93〜101cm、【3L】100〜108cm

仕様:モールドカップ付き、ワイヤー・ホックなし

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

フロントのカシュクールデザインが女性らしいブラジャー。

キャラクターモチーフのプリントで気分もアップしそう!

ラクなつけ心地で昼も夜も、家でも外でも、ずっとやさしいノンワイヤータイプです。

長時間つけていてもストレスを感じにくい仕様になっています。

デザインは「ミッキーモチーフ」と『リトル・マーメイド』の2種類がラインナップ。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのブラジャー。

星を散りばめた幻想的なミッキーモチーフは、ライン状にプリントされています。

黒い布地に白やオレンジ色で描かれたアートが映える一枚です。

リトル・マーメイド

© Disney

『リトル・マーメイド』デザインのブラジャー。

くすみがかったパープルがかわいらしく、海藻や貝がら、ヒトデなど海のモチーフでいっぱい☆

全体的に淡い色合いなのもポイントです。

© Disney

それぞれカップ内側はやわらかな綿100%素材が使用されています。

下部の肉厚のモールドカップがバストを支えて美胸に☆

© Disney

脇から背中は幅広&フリーカット仕様でくい込みにくいのもうれしいポイント。

肩紐もくい込みにくい幅広タイプになっています。

© Disney

段差が出にくいので薄手の服を着る時も安心!

1年中快適につけることができます。

© Disney

生地にはよく伸びてやわらかな伸縮素材が使用されています。

柔らか素材でひびきにくい生地を使用した、フロントのカシュクールデザインが女性らしいインナーウェア。

ノンワイヤーなのに安定感もしっかりとしている「リラックスブラジャー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

