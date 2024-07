ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年7月26日より順次投入される「MARVEL Lぬいぐるみ “ウルヴァリン”」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL Lぬいぐるみ “ウルヴァリン”」

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約17×15×32cm

種類:全1種(ウルヴァリン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する「MARVEL」グッズに「ウルヴァリン」の大きなぬいぐるみが登場!

アダマンチウムの爪や力強く結んだ口元が印象的な「ウルヴァリン」がデザインされています。

手足を広げてお座りするポーズも魅力の一つ。

特徴的な形状をしたマスクやイエローとブルーのコスチュームもしっかり再現されています。

全長約17×15×32センチで仕上げられた、ディスプレイにもぴったりなプライズです。

「X-MEN」シリーズの主人公でもある「ウルヴァリン」の、魅力あふれる大きなぬいぐるみ。

セガプライズ「MARVEL Lぬいぐるみ “ウルヴァリン”」は、全国のゲームセンターなどにて、2024年7月26日より順次投入予定です。

