Æþ¼Ò3¥«·î¤Ë¤·¤ÆÂà¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬Ž¤¤³¤Î°ì¸À¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡ÄÃæ¾®´ë¶È¼ÒÄ¹¤Î»É¤µ¤ëÀ¼¤«¤±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿ÀÃ«³¤ÈÁ¡Ø´¶¾ð¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ë¡×¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ò·ï
Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ä¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Áê¼ê¤«¤é
¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ë¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢
¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤È
¤È¡¢»×¤ï¤ºµÕ¥®¥ì¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿¿µÕ¤Î´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¡Ö¿´¤ÎÌÜÀþ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÌÜÀþ¤¬Æ±¤¸°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥±¡¼¥¹¢¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤ÎÌÜÀþ¤¬¾å¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤è¤êÁê¼ê¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¶¦´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦´¶¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¾ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¾ð¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°¤â¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯
¿´¤ÎÌÜÀþ¤¬Æ±¤¸°ÌÃÖ¤Ç¡¢¿´¤«¤éËÜÅö¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÁê¼ê¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¡¢¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ë¡×¤È·Ú¡¹¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²¾¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Áê¼ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬·Ð¸³¤·¤¿Çº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤È¡¢Áê¼ê¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Îã¤¨¤Ð»Å»ö¾å¤Î¥ß¥¹¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¥±¥ó¥«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°¤â¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»þÂÎ¸³¤·¤¿Çº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤ï¤«¤ë¡×¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾¯¤·°ã¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤Î¿´¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Û¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í
¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤¬´Ý½Ð¤·¤Ç¡¢¡Ö¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥ª¡¼¥é¡×¤¬Á´³«¡¢¤µ¤é¤Ë¤Û¤á¤Ê¤¤¤Èµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢°·¤¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤«¤é·ù¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¬Åö¤Ë¤Û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Û¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤ä¡×ÄøÅÙ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¼ê¤Ë¤Û¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¥³¥Ä¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¿Í¤À¤±¡×¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤Û¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¡¢½ê»ýÉÊ¤ä¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤Û¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Û¤á¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ËÆ±¤¸¤Û¤áÊý¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö»þ·×¤À¤±¡©¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤À¤±¡©¡×¤È¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥â¥Î¤À¤±¤Ç¡¢¿ÍÊÁ¤äµ¤»ý¤Á¤Ï¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸ÍÎÉþ¤ò¤Û¤á¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤áÊý¤Ê¤é¡¢Áê¼ê¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¤Û¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¤Î¹ÔÆ°¤ò¤Û¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Êµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¡Ê»ä¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ËÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤È¡¢¤Û¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬Áê¼ê¤ÏµÕ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤µ¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Û¤á¤é¤ì¤Æ¡¢·ù¤Êµ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤áÊý¤Î¾å¼ê¡¦²¼¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁê¼ê¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤¬¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤Ë¤É¤ì¤À¤±¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÀµÄ¾¶ìÄË¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤¤Ã¤È¤Û¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤ËÆþ¤é¤º¤Ë¡¢¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¤½¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¼¤Ò¡ÖÁê¼ê¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤äÂÖÅÙ¤Ê¤É¡¢°ì¸«º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤Îµ¤Ê¬¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤¬À¸¤à´¶Æ°
¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ç¡¢Æþ¼Ò3¥«·î¤Ê¤Î¤Ë¤â¤¦Âà¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î¤¢¤ë¤Ò¤È¸À¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂà¿¦¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼ÒÄ¹¤Î¤Ò¤È¸À¤Ï¡¢¼¡¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖËè²ó¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Î¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤³¤Î¥´¥ß¤È¤Ï¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤ÇºÙ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿»æ¤¯¤º¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¡¢»æ¤¯¤º¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤òÈ¢¤«¤é¼è¤ê³°¤¹ºÝ¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¤»æ¤¯¤º¤¬ÂÞ¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤Á¤¿¾®¤µ¤¤»æ¤¯¤º¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ç¦ÂÑ¤Î¤¤¤ëºî¶È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤¬Åß¤À¤ÈÀÅÅÅµ¤¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¤³¤ì¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡¢¥´¥ßÂÞ¤Î¸ò´¹¤òÅÁ¤¨¤ë¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÌÇ¤·¤Æ¤â¡¢»æ¤¯¤º¤ò¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤È²¡¤·¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢¤¢¤È²¿²ó¤«¤â¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬»ä¼«¿È¡¢²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤òËè²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼Ò°÷¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤¬¤³¤ó¤Ê¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¼ÒÄ¹¤¬¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢Âà¿¦¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿»ä¤ÎËÜ¼Á¤Ø¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ
»ä¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ëµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉáÃÊÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤«¤é¡¢
¡Ö¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥¹¥Ã¤È¿´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢º£¤Ç¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»ä¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¤ò¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤ÈËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¿´¤«¤é´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÃµ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¤¦¤ì¤·¤µ¡¢¶Ã¤¤¬º®¤¸¤Ã¤¿´î¤Ó¤È¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¿ÀÃ« ³¤ÈÁ¡Ê¤«¤ß¤ä¡¦¤ß¤Û¡Ë
´¶¾ð¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥Õ¥¡¥·¥êÂåÉ½¼èÄùÌò¡£»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£2µé¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µ»Ç½»Î¡£1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç¼ê¶µ°é»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤Æ±Ä¶ÈÀ®ÀÓ½÷ÀÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¡¢´ÉÍý¿¦¤â·Ð¸³¡£Å¾¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¾å»Ê¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¦¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò·Àµ¡¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¤¹¤ë¡£²¿½½Ç¯¤âÂ¾¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢´¶¾ð¤Î³è¤«¤·Êý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¡£
----------
¡Ê´¶¾ð¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¿ÀÃ« ³¤ÈÁ¡Ë