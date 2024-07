LiSAニューシングル「ブラックボックス」期間生産限定盤のアニメ描き下ろしイラストを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■先着購入者特典およびファンクラブ「リサラボっ。」会員限定早期予約特典の絵柄も解禁!

8月21日に発売されるLiSAの22枚目シングル「ブラックボックス」の先着購入者特典およびファンクラブ「リサラボっ。」会員限定早期予約特典の絵柄が公開された。

「ブラックボックス」は、現在放送中のアニメ『NieR:Automata Ver1.1a』第2クールのオープニングテーマ。

先着購入者特典として、対象のチェーン・店舗でCD「ブラックボックス」を予約するとチェーン別のポストカードが先着でゲットでき(Amazonはポストカード)、LiSAのファンクラブ「リサラボっ。」では、会員限定で早期予約者にオリジナルステッカーがプレゼントされる。その他、詳細はオフィシャルサイトで。

さらに、「ブラックボックス」期間生産限定盤のアニメ描き下ろしイラストおよびイラストを使用した期間生産限定盤ジャケット写真も解禁となった。

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

SINGLE「ブラックボックス」

2024.09.11 ON SALE

Blu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~LANDER~ at TOKYO GARDEN THEATER』

