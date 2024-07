セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド』 Lぬいぐるみ “ビンボン”を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド』 Lぬいぐるみ “ビンボン”

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約21×21×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

映画『インサイド・ヘッド』に登場する「ライリー」が作り出した想像上のともだち「ビンボン」

像のような長いお鼻に猫のようなヒゲと、動物たちを掛け合わせた姿をしています!

「ビンボン」がかぶっている帽子やカラフルなお花のアクセサリーもしっかり再現。

ピンクのボディにユニークな姿で、楽しい気分にさせてくれます。

適度なボリューム感で仕上げられた、触り心地の良いぬいぐるみです☆

「ライリー」が作り出した想像上のともだち「ビンボン」のぬいぐるみ。

セガプライズの『インサイド・ヘッド』 Lぬいぐるみ “ビンボン”は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

