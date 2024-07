ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は2024年7月26日より順次全国のゲームセンターなどに投入される「MARVEL Luminasta “デッドプール”Ver.2」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL Luminasta “デッドプール”Ver.2」

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約14×19cm

種類:全1種(デッドプール)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

“俺ちゃん”や”デップー”の愛称で親しまれている「デッドプール」のフィギュアが、セガオリジナルブランド“Luminasta(ルミナスタ)”から登場!

躍動感あふれるポーズの「デッドプール」が、全長約14×19センチでフィギュア化されています。

不敵な表情や、スーツの細かいテクスチャも魅力です。

今にも刀を振り下ろしてきそうな、迫力ある「デッドプール」

鍛え上げられたマッシブなボディにも注目です!

フィギュアには棚や机上に飾りやすい、専用の台座が付属されるのも嬉しいポイント。

どのアングルから見ても、「デッドプール」の勢いある戦闘シーンを彷彿とさせる仕上がりです。

刀の鞘やブーツの裏など、背後の細かい部分も精密に立体化されています。

迫力満点な「デッドプール」を様々な角度から楽しめるフィギュアです!

躍動感ある大迫力のディティールで仕上げられた「デッドプール」のフィギュア。

セガプライズの「MARVEL Luminasta “デッドプール”Ver.2」は、2024年7月26日より順次全国のゲームセンターなどにて順次投入予定です。

