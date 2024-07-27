¹â¹»ÁíÂÎ¡¢1²óÀï¤¬½ªÎ»¡ª¥×¥ì¥ß¥¢WEST¼ó°Ì¤ÎÂçÄÅ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¡Ä2²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿
ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ï27Æü¡¢1²óÀï¤Î20»î¹ç¤¬Ê¡Åç¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÁíÂÎ¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é²Æ¤âÈæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¤Ê¡Åç±è´ßÉô¤Ç¤Î¸ÇÄê³«ºÅ¤Ë¡£1²óÀï¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1²óÀï
7·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Ë²³Ø±à(ÀÐÀî) 2-2(PK1-3) Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)
Åì»³(µþÅÔ) 1-0 ¹âÀî³Ø±à(»³¸ý)
¶½Ô¢(Âçºå¡) 1-2 ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬)
ÅÔ»ÔÂç±ö¿¬(Ä¹Ìî) 0-1 ÀçÂæ°é±Ñ(µÜ¾ë)
À¾ÌÜ(½©ÅÄ) 0-8 ¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)
ÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³) 3-3(PK0-3) »¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ»¢)
¶á¹¾(¼¢²ì) 1-3 ÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç)
ÅìË®(°¦ÃÎ) 1-1(PK3-4) ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)
¿À¸Í¹°ÎÍ(Ê¼¸Ë) 0-1 Äëµþ(Åìµþ¡)
»³Íü³Ø±¡(»³Íü) 2-0 ÆáÇÆÀ¾(²Æì)
±óÌî(´ä¼ê) 1-0 »°½Å(»°½Å)
À¥¸ÍÆâ(¹Åç) 2-3 Î¶Ã«(º´²ì)
Ìø¥ö±º(ÂçÊ¬) 0-5 ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)
°°Àî¼Â¶È(ËÌ³¤Æ»¡) 1-7 ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)
¶ðß·Âç¹â(Åìµþ¢) 2-1 ºÑÈþ(°¦É²)
¾»Ê¿(ºë¶Ì) 2-1 ¿ÔÀ¿³Ø±à(¹áÀî)
ÂçÄÅ(·§ËÜ) 1-2 ºåÆîÂç¹â(Âçºå¢)
´Ý²¬(Ê¡°æ) 2-3 ¶áÂçÏÂ²Î»³(ÏÂ²Î»³)
ºîÍÛ³Ø±à(²¬»³) 1-0 »³·ÁÌÀÀµ(»³·Á)
ÄëµþÂç²Ä»ù(´ôÉì) 6-1 Î©ÀµÂçÞÄÆî(Åçº¬)
11»î¹ç40¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤ÇU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ëÂçÄÅ¤Ï¡¢ºåÆîÂç¹â¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï¡£
º£Ç¯1·î¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿¶á¹¾¤âÆÁÅç»ÔÎ©¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÀÆü¹Ô¤ï¤ì¤ë2²óÀï¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡£
2²óÀï
7·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë) vs Æü¾Ï³Ø±à(µÜºê)
Åì»³(µþÅÔ) vs ÀÅ²¬³Ø±à(ÀÅ²¬)
¶¦°¦³Ø±à(·²ÇÏ) vs ÀçÂæ°é±Ñ(µÜ¾ë)
¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç) vs ¹âÃÎ¾®ÄÅ(¹âÃÎ)
»ÔÎ©Á¥¶¶(ÀéÍÕ) vs »¥ËÚÂçÃ«(ËÌ³¤Æ»¢)
ÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç) vs ¾°»Ö(Ê¡Åç¢)
ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è) vs Äëµþ(Åìµþ¡)
»³Íü³Ø±¡(»³Íü) vs ¹ñ¸«(Ä¹ºê)
Åì³¤ÂçÁêÌÏ(¿ÀÆàÀî¢) vs ±óÌî(´ä¼ê)
Î¶Ã«(º´²ì) vs ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)
À¸¶ð(ÆàÎÉ) vs ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)
¶ðß·Âç¹â(Åìµþ¢) vs ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ)
Äëµþ°ÂÀÑ(Ê¡Åç¡) vs ¾»Ê¿(ºë¶Ì)
ºåÆîÂç¹â(Âçºå¢) vs Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ(Ê¡²¬)
¶áÂçÏÂ²Î»³(ÏÂ²Î»³) vs ºîÍÛ³Ø±à(²¬»³)
ÄëµþÂç²Ä»ù(´ôÉì) vs ¶Í¸÷³Ø±à(¿ÀÆàÀî¡)
¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¶þ»Ø¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯½¸ÃÄ¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¤¬ÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖºÇ¶¯¤Î5¿Í¡×
2²óÀï¤â¹¥¥«¡¼¥ÉÌÜÇò²¡¤·¡£¸½ÆüËÜÂåÉ½¤Î½Ð¿È¹»¤Ç¤Ï¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤È´ú¼êÎç±û¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÇÚ½Ð¤·¤¿Åì»³¤ÈÀÅ²¬³Ø±à¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£