ガールズグループ「NiziU」RIMA(リマ、20)の父で、ヒップホップ歌手のZeebra(53)が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。投稿が誤解されていたことを伝えた。

Zeebraは26日、「昔からスネイクだなと思ってる娘が尻尾を出し始めたっぽい。時間の問題だね。世の中そう甘くはない。You know who you are」と投稿。自身の娘への“ディス”ともとれる言葉を受け、NiziUファンからは「リマちゃんのこと?」などの声が。リマに何らかの問題があったのではと推察するコメントが寄せられていた。

するとZeebraは27日、「昔から知ってる信用ならない女子の話をポストしたら自分の娘の事かと勘違いされたんでツイ消し」と、リマを指した投稿ではなかったと釈明。「ウチの娘は親が言うのもなんですが二人ともとても良い子ですのでご安心を」と伝えた。

Zeebraは2002年にモデルの中林美和と結婚。RIMAら娘2人が誕生し、前妻との間の息子2人を含めて4人の子供がいたが、20年11月に離婚を公表していた。RIMAは次女にあたる。