¸å¤í¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤à¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤âÏÃÂê¤Ë¡Ä»°ãø·°¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È½ÂÃ«¤òËþµÊ
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬26Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@OfficialBHAJPN)¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ÂÃ«¤òË¬¤ì¤¿MF»°ãø·°¡¢DF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿¡¼¡¢GK¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥«¥ª¥ë¤È¥¦¥§¥Ó¡¼¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¤¬½ÂÃ«¤Ë!?¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò¸«²¼¤í¤¹¡ØMAGNET by SHIBUYA109¡Ù¤Î²°¾å¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö½ÂÃ«¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤Î3¿Í¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¸å¤í¤Î¥Ó¥ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÎµðÂç¹¹ð¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸½ºß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¡£28Æü¤Ë¤âÆ±²ñ¾ì¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥«¥ª¥ë¤È¥¦¥§¥Ó¡¼¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¤¬½ÂÃ«¤Ë!?¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò¸«²¼¤í¤¹¡ØMAGNET by SHIBUYA109¡Ù¤Î²°¾å¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö½ÂÃ«¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤Î3¿Í¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸½ºß¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¡£28Æü¤Ë¤âÆ±²ñ¾ì¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÂÃ«¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤Î3¿Í! pic.twitter.com/hcoPUk1iLi— ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó & ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó (@OfficialBHAJPN) July 26, 2024
¥«¥ª¥ë¤È¥¦¥§¥Ó¡¼¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¤¬½ÂÃ«¤Ë!? pic.twitter.com/sj4yC34gFe— ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó & ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó (@OfficialBHAJPN) July 26, 2024
MAGNET¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î— MAGNET by SHIBUYA109 (@MAGNET109) July 26, 2024
»°ãøÁª¼ê¡¦WebstarÁª¼ê¡¦SteeleÁª¼ê¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿⚽️✨
1F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï3¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿
¹¹ð¤â·ÇºÜÃæ¤Ç¤¹❕
¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤#BHAFC @OfficialBHAFC @OfficialBHAJPN @tokyoseagulls @kaoru_mitoma pic.twitter.com/zUebRfcp7P