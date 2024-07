7月27日、福島県で開催されている令和6年度全国高校総体(インターハイ)の男子サッカー競技は1回戦を消化し、20試合が開催された。強豪の神村学園(鹿児島)は、西目(秋田)相手に前後半で4点ずつ奪い、8−0で大勝。また、同じく優勝候補の一角を担う青森山田(青森)も旭川実(北海道)を7−1で撃破し、初戦から圧巻の得点力を見せつけた。玉田圭司新監督が率いる昌平(埼玉)ほか、静岡学園(静岡)、仙台育英(宮城)、東山(京都)、山梨学院(山梨)なども2回戦に進出した。

1回戦の対戦カードと結果は以下のとおり。【7月27日:インターハイ1回戦全結果】鵬学園(石川) 2 - 2(PK 1 - 3) 日章学園(宮崎)東山(京都) 1 - 0 高川学園(山口)興國(大阪) 1 - 2 静岡学園(静岡)西目(秋田) 0 - 8 神村学園(鹿児島)近江(滋賀) 1 - 3 徳島市立(徳島)東邦(愛知) 1 - 1(PK 3 - 4) 米子北(鳥取)神戸弘陵(兵庫) 0 - 1 帝京(東京)山梨学院(山梨) 2 - 0 那覇西(沖縄)遠野(岩手) 1 - 0 三重(三重)昌平(埼玉) 2 - 1 尽誠学園(香川)東京都市大塩尻(長野) 0 - 1 仙台育英(宮城)富山一(富山) 3 - 3(PK 0- 3) 札幌大谷(北海道)瀬戸内(広島) 2 - 3 龍谷(佐賀)柳ヶ浦(大分) 0 - 5 帝京長岡(新潟)旭川実(北海道) 1 - 7 青森山田(青森)駒澤大学(東京) 2 - 1 済美(愛媛)大津(熊本) 1 - 2 阪南大高(大阪)丸岡(福井) 2 - 3 近大和歌山(和歌山)作陽(岡山) 1 - 0 山形明正(山形)帝京大可児(岐阜) 6 - 1 立正大淞南(島根)2回戦のカードは次のように確定した。【7月28日:インターハイ2回戦】鹿島学園(茨城) vs 日章学園(宮崎)東山(京都) vs 静岡学園(静岡)神村学園(鹿児島) vs 高知小津(高知)徳島市立(徳島) vs 尚志(福島)米子北(鳥取) vs 帝京(東京)山梨学院(山梨) vs 国見(長崎)東海大相模(神奈川) vs 遠野(岩手)帝京安積(福島) vs 昌平(埼玉)共愛学園(群馬) vs 仙台育英(宮城)市立船橋(千葉) vs 札幌大谷(北海道)龍谷(佐賀) vs 帝京長岡(新潟)生駒(奈良) vs 青森山田(青森)駒澤大学(東京) vs 矢板中央(栃木)阪南大(大阪) vs 福大若葉(福岡)近大和歌山(和歌山) vs 作陽(岡山)帝京大可児(岐阜) vs 桐光学園(神奈川)構成●サッカーダイジェストWeb編集部