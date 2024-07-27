神村学園が８発、青森山田が７発で初戦突破！ 静岡学園、仙台育英、玉田圭司新監督が率いる昌平なども次ラウンドへ【総体１回戦まとめ】
７月27日、福島県で開催されている令和６年度全国高校総体（インターハイ）の男子サッカー競技は１回戦を消化し、20試合が開催された。
強豪の神村学園（鹿児島）は、西目（秋田）相手に前後半で４点ずつ奪い、８−０で大勝。また、同じく優勝候補の一角を担う青森山田（青森）も旭川実（北海道）を７−１で撃破し、初戦から圧巻の得点力を見せつけた。
玉田圭司新監督が率いる昌平（埼玉）ほか、静岡学園（静岡）、仙台育英（宮城）、東山（京都）、山梨学院（山梨）なども２回戦に進出した。
１回戦の対戦カードと結果は以下のとおり。
【７月27日：インターハイ１回戦全結果】
鵬学園（石川） 2 - 2（PK 1 - 3） 日章学園（宮崎）
東山（京都） 1 - 0 高川学園（山口）
興國（大阪） 1 - 2 静岡学園（静岡）
西目（秋田） 0 - 8 神村学園（鹿児島）
近江（滋賀） 1 - 3 徳島市立（徳島）
東邦（愛知） 1 - 1（PK 3 - 4） 米子北（鳥取）
神戸弘陵（兵庫） 0 - 1 帝京（東京）
山梨学院（山梨） 2 - 0 那覇西（沖縄）
遠野（岩手） 1 - 0 三重（三重）
昌平（埼玉） 2 - 1 尽誠学園（香川）
東京都市大塩尻（長野） 0 - 1 仙台育英（宮城）
富山一（富山） 3 - 3（PK 0- 3） 札幌大谷（北海道）
瀬戸内（広島） 2 - 3 龍谷（佐賀）
柳ヶ浦（大分） 0 - 5 帝京長岡（新潟）
旭川実（北海道） 1 - 7 青森山田（青森）
駒澤大学（東京） 2 - 1 済美（愛媛）
大津（熊本） 1 - 2 阪南大高（大阪）
丸岡（福井） 2 - 3 近大和歌山（和歌山）
作陽（岡山） 1 - 0 山形明正（山形）
帝京大可児（岐阜） 6 - 1 立正大淞南（島根）
【画像】帝京、国見、鹿実、市船… 強豪校別 歴代ベストイレブン！
２回戦のカードは次のように確定した。
【７月28日：インターハイ２回戦】
鹿島学園（茨城） vs 日章学園（宮崎）
東山（京都） vs 静岡学園（静岡）
神村学園（鹿児島） vs 高知小津（高知）
徳島市立（徳島） vs 尚志（福島）
米子北（鳥取） vs 帝京（東京）
山梨学院（山梨） vs 国見（長崎）
東海大相模（神奈川） vs 遠野（岩手）
帝京安積（福島） vs 昌平（埼玉）
共愛学園（群馬） vs 仙台育英（宮城）
市立船橋（千葉） vs 札幌大谷（北海道）
龍谷（佐賀） vs 帝京長岡（新潟）
生駒（奈良） vs 青森山田（青森）
駒澤大学（東京） vs 矢板中央（栃木）
阪南大（大阪） vs 福大若葉（福岡）
近大和歌山（和歌山） vs 作陽（岡山）
帝京大可児（岐阜） vs 桐光学園（神奈川）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
強豪の神村学園（鹿児島）は、西目（秋田）相手に前後半で４点ずつ奪い、８−０で大勝。また、同じく優勝候補の一角を担う青森山田（青森）も旭川実（北海道）を７−１で撃破し、初戦から圧巻の得点力を見せつけた。
玉田圭司新監督が率いる昌平（埼玉）ほか、静岡学園（静岡）、仙台育英（宮城）、東山（京都）、山梨学院（山梨）なども２回戦に進出した。
【７月27日：インターハイ１回戦全結果】
鵬学園（石川） 2 - 2（PK 1 - 3） 日章学園（宮崎）
東山（京都） 1 - 0 高川学園（山口）
興國（大阪） 1 - 2 静岡学園（静岡）
西目（秋田） 0 - 8 神村学園（鹿児島）
近江（滋賀） 1 - 3 徳島市立（徳島）
東邦（愛知） 1 - 1（PK 3 - 4） 米子北（鳥取）
神戸弘陵（兵庫） 0 - 1 帝京（東京）
山梨学院（山梨） 2 - 0 那覇西（沖縄）
遠野（岩手） 1 - 0 三重（三重）
昌平（埼玉） 2 - 1 尽誠学園（香川）
東京都市大塩尻（長野） 0 - 1 仙台育英（宮城）
富山一（富山） 3 - 3（PK 0- 3） 札幌大谷（北海道）
瀬戸内（広島） 2 - 3 龍谷（佐賀）
柳ヶ浦（大分） 0 - 5 帝京長岡（新潟）
旭川実（北海道） 1 - 7 青森山田（青森）
駒澤大学（東京） 2 - 1 済美（愛媛）
大津（熊本） 1 - 2 阪南大高（大阪）
丸岡（福井） 2 - 3 近大和歌山（和歌山）
作陽（岡山） 1 - 0 山形明正（山形）
帝京大可児（岐阜） 6 - 1 立正大淞南（島根）
【画像】帝京、国見、鹿実、市船… 強豪校別 歴代ベストイレブン！
２回戦のカードは次のように確定した。
【７月28日：インターハイ２回戦】
鹿島学園（茨城） vs 日章学園（宮崎）
東山（京都） vs 静岡学園（静岡）
神村学園（鹿児島） vs 高知小津（高知）
徳島市立（徳島） vs 尚志（福島）
米子北（鳥取） vs 帝京（東京）
山梨学院（山梨） vs 国見（長崎）
東海大相模（神奈川） vs 遠野（岩手）
帝京安積（福島） vs 昌平（埼玉）
共愛学園（群馬） vs 仙台育英（宮城）
市立船橋（千葉） vs 札幌大谷（北海道）
龍谷（佐賀） vs 帝京長岡（新潟）
生駒（奈良） vs 青森山田（青森）
駒澤大学（東京） vs 矢板中央（栃木）
阪南大（大阪） vs 福大若葉（福岡）
近大和歌山（和歌山） vs 作陽（岡山）
帝京大可児（岐阜） vs 桐光学園（神奈川）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部