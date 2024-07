総合格闘技イベント「Yogibo presents 超RIZIN.3(スーパーライジン3)」が28日、さいたまスーパーアリーナにて開催されている。

いよいよ実現する因縁のカード「朝倉未来 vs.平本蓮」は、5分5ラウンドの特別ルールでの実施。その他にも、「扇久保博正vs.神龍誠」「斎藤裕vs.久保優太」「新居すぐるvs.摩嶋一整」といった好カードに加え、こちらも因縁深い「芦澤竜誠vs.皇治」や、女子対決「RENA vs.ケイト・ロータス」など注目カード揃いのビッグイベントだ。

海外ブックメーカーでも戦前オッズが設定されており、本記事では27日時点で発表されているオッズをもとに、「鉄板」と目されているカードや、意外な見方をされている組み合わせをピックアップしたい。

■最もオッズ拮抗のカードは?

大手ブックメーカー「betway」では「マニー・パッキャオ vs.安保瑠輝也」を除く10カードのオッズが設定されている。

メインイベントについては朝倉勝利に「1.33」、平本勝利に「3.10」が設定されており朝倉優勢の見方がされている。

オッズが最も拮抗しているのは、「鈴木博昭 vs. YA-MAN」で鈴木勝利が「1.80」、YA-MAN勝利が「1.95」とほぼ横並び。逆にオッズ上では大きな差が発生しているのが、ベアナックルルールで実施される「ジョン・ドッドソン vs. 征矢貴」で、ドットソン勝利が「1.05」、征矢貴勝利が「8.00」と“鉄板オッズ”。女子対決の「RENA vs.ケイト・ロータス」もRENA勝利「1.13」、ケイト・ロータス勝利「5.50」となっている。

その他、27日12時時点ので全カードのオッズは以下の通り。果たしてオッズ通りの展開となるか、それともアップセットが起きるのか。注目の「超RIZIN.3」は明日28日14時開始予定。

超RIZIN.3 betwayの戦前オッズ一覧

新居すぐる(2.20) vs. 摩嶋一整(1.61)

RIZIN MMAルール:5分 3R(66.0kg)

タイ・エマリー(1.50) vs. チャリーサ・シガーラ(2.50)

BKFCフライ級

ベアナックルルール:2分 5R(57.2kg)

鈴木博昭(1.80) vs. YA-MAN(1.95)

RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)

RENA(1.13) vs. ケイト・ロータス(5.50)

RIZIN MMAルール:5分 3R(49.0kg)

ジョン・ドッドソン(1.05) vs. 征矢貴(8.00)

BKFCフライ級

ベアナックルルール:2分 5R(57.2kg)

芦澤竜誠(2.55) vs. 皇治(1.48)

RIZIN MMAルール:5分3R(61.0kg)

所英男(2.63) vs. ヒロヤ(1.44)

RIZIN MMAルール:5分3R(59.0kg)

扇久保博正(2.55) vs. 神龍誠(1.48)

RIZIN MMAルール:5分 3R(57.0kg)

斎藤裕(1.44) vs. 久保優太(2.63)

RIZIN MMAルール:5分3R(66.0kg)

朝倉未来(1.33) vs. 平本蓮(3.10)

RIZIN MMA特別ルール:5分 5R(66.0kg)