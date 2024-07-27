À¸¶ðÎ¤Æà¡ØNARUTO¡ÙÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¶½Ê³¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤À¤è¡¼¡ª¡ª¡×
7·î26Æü¡¢À¸¶ðÎ¤Æà¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥ÞµÈ¥ª¥Ö¥¸¥§Á°¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥ºSHOT¤ò¸ø³«
À¸¶ð¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÉÙ»Î ÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¡×¡Ö¥Ê¥ë¥È¤¯¡¼¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¡ª¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤À¤è¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»³Íü¸©¡¦ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£Ç¯³«¶È5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØNARUTO¡ßBORUTO ÉÙ»Î ÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¡Ù¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥ÞµÈ¤ÎµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§Á°¤Ç¡È¸ý´ó¤»¤Î½Ñ¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãµ±¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇµÌÚºä46Â´¶È¸å¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸¶ð¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡ØTOKYO DANCE -ÂçÅìµþ²»Æ¬-¡Ù¤¬RINA IKOMAÌ¾µÁ¤Î¥½¥í¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢7·î3Æü¤ËÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë