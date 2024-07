RIIZE、日本1stシングル「Lucky」収録楽曲＆デジタルジャケットが解禁

RIIZEの7月29日(月)配信となる日本1stシングル「Lucky」の収録楽曲3曲が公開となった。シングルにはタイトル曲の「Lucky」、カップリング曲「Be My Next」と、本日3話が公開となるテレビ朝日系土曜ナイトドラマ「顔に泥を塗る」の主題歌「Same Key」の3曲入り。また、「Lucky」を四葉のクローバーのモチーフで表現したデジタルジャケットも公開された。タイトル曲「Lucky」は、「“幸運(Lucky)”は、“It's up to us”=僕ら次第!」というメッセージが込められており、リズミカルなドラムと中毒的なリフレインが目立つアップビートパンクポップ曲だ。偶然に愛が叶うのを待つより三つ葉のクローバーに葉を一つつければ幸運の四つ葉のクローバーを作れるように、愛を自ら勝ち取るというユーモラスな歌詞が魅力となっている。

収録曲「Be My Next」は軽快なエレキギターとシンセサイザー、エネルギー溢れる808ドラムサウンドが調和したヒップホップ曲で、歌詞は愛が始まる瞬間に感じられる感情をまっすぐに表している。そして、7月14日(日)より配信がスタートしている「Same Key」は、「もし違う人生を生きたとしても、必ず君に出会って恋をする」という思いが綴られた真っ直ぐなラブソング。まるでハーモニーのように寄り添う2人を“Same Key”というキーワードで表現し、爽やかなメロディにのせて繊細な歌声で温かなメッセージを歌い上げている。

■リリース情報

日本1stシングル「Lucky」

7月29日(月)0時デジタル配信

9月5日(木)発売



配信はこちらから

購入はこちらから



※詳細は、後日オフィシャルホームページにて発表。



