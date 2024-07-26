µÜÀî²Ö»Ò¡¡±¦Â¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¤Ë¡£Íî¤Á¹þ¤à¤Ê¤«¤ÇÂç½õ¤¬ÞÕ¿È¤Î²¼¥Í¥¿¤ò¡Ä¡ÖÈà¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤³¤í¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡×
É×ÉØÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤ÎµÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤«¤é45Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºÊ¡¦²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¡¢·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¡ÖÂ¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÆ®ÉÂÃæ¡£É×¡¦Âç½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤â¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²Ö»Ò¤µ¤ó¤ò·üÌ¿¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÂç½õ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢²Ö»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±¿¼¹ï¤Ê¤È¤¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¿Í¤È¤¤¤ë¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÆ®ÉÂ¡¦²ð¸î¤ÎÆü¡¹¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿Ãø½ñ¡Ø¤Ê¤Ë¤ï²ð¸îÃË»Ò¡Ù¤«¤é°ìÉô°úÍÑ¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿µÜÀî²Ö»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¾Ð´é¤ÎÂç½õ¤µ¤ó
* * * * * * *
Âà±¡ÌÜÁ°¤Î°ÛÊÑ
2023Ç¯11·î¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¸¤Ä¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¾É¾õ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âà±¡¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ±¦Â¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢£Í£Ò£É¸¡ºº¤ò£³²ó¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾¤Ë¤â¼ó¤Ë¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¸½¤Ë¡¢±¦Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿²¤¿¤¤êÆ±Á³¡£
Æþ±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°ì¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¤â¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤â¹Ô¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Ë¤ï²ð¸îÃË»Ò¡¢ËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼
Âà±¡¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢°ìÈÖ¤ÎÆñÂê¤ÏÌë´Ö¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¥ë¡¼¥ó¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¡Ê°åÎÅÍÑ¤Î´É¤òÇ¢Æ»¤«¤éç¯æù¤Þ¤ÇÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¡¢Ç¢¤òç¯æù¤Ë¤¿¤á¤º¤ËÃÜÇ¢ÂÞ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢Ã¯¤¬´É¤òÇ¢Æ»¤ËÁÞÆþ¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤Ë¤ï²ð¸îÃË»Ò¡Ù¡ÊÃø¡§µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¡¿¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë
ÀèÀ¸¤È´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬ÉÂ¼¼¤Ç¡Ö·î¿å¶â¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëË¬Ìä´Ç¸î»Õ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¡¢¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤«¡×
¤É¤³¤«¤é¤«Ê¹¤´·¤ì¤¿À¼¤¬¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Âç½õ¤¯¤ó¤¬¤¢¤Î´é¤Ç¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÀèÀ¸¤â´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡©¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¡£¤Þ¤µ¤«É×¤ÎÂç½õ¤¯¤ó¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢Âç½õ¤¯¤ó¤¬»ê¤Ã¤ÆËÜµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤È¼«Âð¤Ç´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤¿¤éÂç½õ¤¯¤ó¤Î¾å¼ê¤Ê¤³¤È¡ª¡¡¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢´É¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤¤¤¯¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°ìÈ¯¤ÇÇ¢Æ»¤Ë¥¹¥Ã¡ª
¡Ö¤¨¤Ã¡©¡¡¤â¤¦¤Ç¤¤¿¤ó¡©¡×¤È»ä¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤â¡Ö½é¤á¤Ï³§¤µ¤óÉÝ¤¬¤ë¤Î¤Ë¡¢Âç½õ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Û¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤è¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç½õ¤¯¤ó¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤â¤¦Ä¹¤¤¤³¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡£
ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î²¼¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¾Ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤è¤±¤¤¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ÇÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬Âç½õ¤¯¤ó¡£
¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÌ¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¼Ö°Ø»Ò
11·îÃæ½Ü¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂà±¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âç½õ¤¯¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ò½Ð¤ë¤È¤¤«¤é¤½¤ï¤½¤ï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¼Ö°Ø»Ò¡¢ÍÑ°Õ¤·¤È¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬²È¤ÇÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿·¤·¤¤¼Ö°Ø»Ò¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢µ¢Âð¸å¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤É¤¦¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼ê¤¬¥Ï¥ó¥É¥ê¥à¡Ê¼ê¤Ç¤³¤°¤È¤¤Ë¤Ä¤«¤à¤È¤³¤í¡Ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Â¤â¥Ö¥é¥Ö¥é¤ÈÉâ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
Âç½õ¤¯¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þ»ä¤Î´é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¤¨¤ä¤í¤¦¡¢¤½¤ì¡×
¡Ö¤¦¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ°¤«¤¹¤Î¡©¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡×
¡Ö¤½¤ä¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤Ç¤â¼ê¤âÆÏ¤«¤Ø¤ó¤·¡¢Â¤âÉâ¤¤¤ÆÆÏ¤«¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×
¡Ö¤¿¤À¤Î¥í¥Ã¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ä¤Ç¡×
¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¡¢Çú¾Ð¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¥µ¥¤¥º¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¸åÆü¡¢¸ò´¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¦Â¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ð¸î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂç½õ¤¯¤ó¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤³¤í¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¡¢ÉÂµ¤¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤ß¤¸¤á¤Ë¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤Ì¤°¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂÎ¤ÎÂç¤¤¤Âç½õ¤¯¤ó¤¬¡¢ÇØÃæ´Ý¤á¤Æ²Ç¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤¸¤á¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡£»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Âç½õ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¡£
ËèÆü¡¢²¿É´²ó¤â¤¦¤µ¤®Ä·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Âç½õ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤µ¤®Ä·¤Ó¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÄ¥¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤µ¤®¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤ï²ð¸îÃË»Ò¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£